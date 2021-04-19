https://news.day.az/politics/1335395.html Стартовали мероприятия по случаю 50-летнего юбилея Военного лицея имени Дж.Нахчыванского
Стартовали мероприятия по случаю 50-летнего юбилея Военного лицея имени Дж.Нахчыванского
В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева "О проведении 50-летнего юбилея Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского" от 14 апреля 2021 года Министерство обороны подготовило план мероприятий.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны, согласно плану с сегодняшнего дня в различных родах войск, соединениях, специальных учебных заведениях дан старт циклу мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.
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