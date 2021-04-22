Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер
22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Президент Ильхам Алиев: Что здесь увидит гость, турист?
Фуад Нагиев: Концепция заключается в том, что сверху здание комплекса будет выглядеть как кратер. Одновременно здесь будет действовать мастерская. Будут проводиться занятия для детей. Также здесь будут выставочный зал и кафе.
Отметим, что Туристический комплекс грязевых вулканов будет создан в 59 километрах к юго-западу от Баку, примерно в 17 километрах к северо-западу от поселка Гобустан, на магистральной дороге в Шамаху, на территории, расположенной на высоте 235 метров над уровнем моря. Это место известно как территория грязевых вулканов "Гылындж". После оценки туристического потенциала местности было решено создать здесь туристический комплекс. Таким образом, в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах" реализуется очередной проект создания туристической инфраструктуры.
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