Продлен срок ареста армянского боевика, пытавшего азербайджанских пленных

В Бакинском Военном суде рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении гражданина Армении Людвига Мкртчяна, пытавшего азербайджанских военнопленных во время Первой Карабахской войны и попавшего в плен во время Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решением суда срок ареста Л.Мкртчяна продлен еще на 4 месяца.

Отметим, Людвиг Мкртчян признан виновным по статье 113 Уголовного кодекса Азербайджана (Причинение физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся задержанию или иному ограничению свободы).

В ходе первой Карабахской войны Л.Мкртчян пытал с особой жестокостью находившихся в армянском плену азербайджанцев. По этим фактам в 2000 году в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело.

27 сентября этого года, когда началась Отечественная война, азербайджанская армия захватила в плен группу армянских военнослужащих. Среди них был и Людвиг Мкртчян.

В ходе следствия Людвиг Мкртчян признался, что подвергал пыткам азербайджанцев, взятых в плен во время первой Карабахской войны. Несколько азербайджанских военнослужащих, которые находились в армянском плену во время первой Карабахской войны и вернулись из плена, узнали Людвига Мкртчяна во время очной ставки.

В настоящее время в Военной прокуратуре продолжаются следственные действия по уголовному делу.