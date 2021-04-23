В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции

Несколько тысяч человек, озлобленных проигрышем во Второй карабахской войне, собрались на площади Свободы в центре Еревана, где сожгли флаги Турции и Азербайджана, от огня которых зажгли факелы.

Как передает Day.Az, участники акции в сопровождении полиции направляются к "мемориальному комплексу" т.н. "геноцида армян", где проведут ночь.

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года. Организатором акции являются националисты Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".