https://news.day.az/politics/1336757.html В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции - провокация армянских националистов - ВИДЕО
В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции - провокация армянских националистов - ВИДЕО
Несколько тысяч человек, озлобленных проигрышем во Второй карабахской войне, собрались на площади Свободы в центре Еревана, где сожгли флаги Турции и Азербайджана, от огня которых зажгли факелы.
Как передает Day.Az, участники акции в сопровождении полиции направляются к "мемориальному комплексу" т.н. "геноцида армян", где проведут ночь.
Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года. Организатором акции являются националисты Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".
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