Духовные ценности азербайджанского народа возвращаются в Карабах

Тридцатилетняя оккупация трагично сказалась не только на судьбах людей, но и на судьбах памятников и строений, относящихся к историческому, культурному и духовному наследию азербайджанского народа.

За годы оккупации армянскими варварами были разрушены более 70 мечетей. Часть полностью уничтожены, часть стоят в руинах, многие были превращены агрессорами в свинарники. Многие годы никто не знал доподлинно, что происходило на оккупированных территориях, и только после 44-дневной войны, завершившейся разгромом Армении, все эти факты стали достоянием мировой общественности.

В понедельник, 26 апреля, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы. В ходе поездки состоялась закладка Зангиланского международного аэропорта, автомобильной дороги, пилотного проекта "умное село" в освобожденном селе Агалы в Зангилане. Глава государства и Первая леди посетили также разрушенную армянскими оккупантами зангиланскую мечеть и приняли участие в церемонии закладки символического камня в ее стену.

Руины зангиланской мечети глава государства посетил еще в декабре. Как раз набирала обороты истерика вокруг "христианского наследия" на освобожденных территориях, и у Баку возник ряд вопросов к ЮНЕСКО и прочим защитникам мирового наследия, проявившим полное безразличие к разрушению армянами наследия азербайджанского народа. После 44-дневной войны Азербайджан направил министерствам культуры 150 стан мира и ряду международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, обращения в связи с актами вандализма, совершенными армянской стороной в отношении культурного, исторического и духовного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях. Но никто не отреагировал, зато на Западе началась кампания в защиту не существующего "армянского наследия", якобы оставшегося на освобожденных территориях. Та же ЮНЕСКО, крайне обеспокоенная армянскими жалобами, выразила желание немедленно прибыть в регион и промониторить ситуацию. Добиваясь согласия на это Баку, в организации, видимо, забыли, что многие годы сам Азербайджан пытался добиться формирования такой миссии для оценки и защиты азербайджанского наследия, оставшегося под армянской оккупацией. В этом ему было отказано, и результаты безнаказанности агрессора можно сегодня наблюдать воочию. На примере той же зангиланской мечети.

В нынешнюю свою поездку в Зангилан Президент Ильхам Алиев еще раз пригласил покровителей армян приехать и посмотреть, во что превратили оккупанты мечети. Все международные организации, по его словам, должны увидеть эти свидетельства армянского вандализма. И зангиланская мечеть не единственная жертва - армяне разрушили, осквернили, сравняли с землей все историческое, культурное, духовное наследие азербайджанского народа за годы оккупации. Азербайджанский лидер подчеркнул, что осквернение и разрушение мечетей является преступлением против исламской религии, всегомусульманского мира.

"Пусть некоторые зарубежные представители, выражающие сегодня озабоченность в связи с культурным наследием армян, увидят это, увидят остатки зангиланской мечети, увидят развалины шушинских мечетей и убедятся в том, что армянское государство учинило против нас также культурный геноцид. А мы восстановим все наши исторические и религиозные памятники. В Шуше уже началось восстановление мечетей. Идет подготовка к восстановлению агдамской Джума мечети. Сегодня дается старт работам по восстановлению и консервации мечети, находящейся в городе Зангилан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что разрушенная армянами мечеть в Зангилане будет восстановлена при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Для оценки состояния мечети, подготовки предложений по ее реставрации и консервации по поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой создана специальная комиссия, состоящая из иностранных и местных экспертов.

"Закладка главой государства камня в стену разрушенной зангиланской мечети носит символичный характер и символизирует тот путь, который Азербайджан должен пройти в процессе великого возвращения. И восстановление наших нравственных, культурных ценностей на этом пути является очень важным", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Азербайджан, отметил он, должен не только отстроить освобожденный Карабах, но и сделать его одним из самых красивых регионов мира, в котором наши нравственные, культурные ценности предстанут во всей красе.

По словам парламентария, разрушение городов, памятников, мечетей, кладбищ - это демонстрация ненависти. Эту ненависть к азербайджанскому народу, политику выжженной земли оккупанты демонстрировали в течение 30 лет. Сегодня шаг за шагом Президент Ильхам Алиев демонстрирует личное участие в процессе восстановления наших ценностей, и это является гарантией того, что все будет полностью восстановлено и Карабах станет еще краше, чем прежде.

"Я абсолютно уверен, что идея создания смарт-городов, смарт-сел, внедрение на освобожденных территориях самых современных технологий в сельском хозяйстве, в энергетике, создание современной инфраструктуры - все это планы, которые Азербайджан способен реализовать за достаточно короткий период времени. И одновременно создается инфраструктура, которая дает выход в регион очень многим. Освобожденный Карабах станет одновременно частью системы Восток-Запад и Север-Юг. Тот же Зангезурский коридор - это и железная дорога, и автомобильная трасса. Не сомневаюсь, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы в проекте участвовали все наши партнеры, страны, которые всегда поддерживали Азербайджан, его территориальную целостность, которые оказали нам помощь в создании самой сильной армии региона.

Камень, заложенный Президентом Ильхамом Алиевым в стену возрождаемой мечети, превратится в символ возрождения Карабаха, возвращения духовных, нравственных и культурных ценностей азербайджанского народа на эту землю", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева