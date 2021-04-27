https://news.day.az/politics/1337816.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки камня в стену мечети в Зангилане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки камня в стену мечети в Зангилане - ФОТО
26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили мечеть в Зангилане, которая будет восстановлена Фондом Гейдара Алиева.
Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки камня в стену мечети.
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