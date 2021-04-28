https://news.day.az/politics/1338124.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ФОТО
28 апреля по инициативе президента Всемирного экономического форума состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом форума Борге Бренде в формате видеоконференции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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