Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции

28 апреля по инициативе президента Всемирного экономического форума состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом форума Борге Бренде в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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