Отдельной административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах" больше нет, азербайджанская и армянская общины утратили свою актуальность. Поэтому члены Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" приняли решение о роспуске организации в связи с утратой общественного значения и создании Общественного объединения "Возвращение в Карабах".

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гянджалиев подчеркнул, что община долгие годы выполняла возложенную на нее историческую миссию, проводила работу по разоблачению агрессии Армении, осуществляла деятельность как внутри, так и вне страны по информированию мирового сообщества: "Деятельность общины завершилась с победой в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, армянская армия была разгромлена, появились новые реалии. Отныне основное внимание будет уделено вопросам возвращения в Карабах".

Депутат добавил, что деятельность Общественного объединения "Возвращение в Карабах" будет направлено на созидательные работы в Карабахском регионе, оказанию поддержки по возвращению граждан на родные земли.

Напомним, что сегодня члены Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" провели заседание, на котором было принято решение о роспуске организации и создании Общественного объединения "Возвращение в Карабах".