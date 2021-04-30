https://news.day.az/politics/1338819.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Израиля
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Израиля
30 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Израиля Реувену Ривлину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Грубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей во время религиозной церемонии на горе Мерон.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Израиля, желаю исцеления пострадавшим", - говорится в соболезновании.
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