Турция оказывала поддержку Азербайджану, показав всем силу единства двух стран

Турция, выполняя свой братский долг во время Отечественной войны, всегда поддерживала Азербайджан. Турция с самого начала и до конца войны оказывала поддержку Азербайджану, продемонстрировав всем силу единства двух стран.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сообщает Day.Az.

"Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне и положившая конец 30-летней оккупации Карабаха армянами, обрадовала как азербайджанский народ, так и граждан Турции", - написал Багчи.

Он отметил, что братские отношения Азербайджана и Турции основываются на общей истории и культуре.

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в политической, экономической, торговой, военной, социальной и культурной сферах вышло на геостратегический уровень. В последнее время отмечаются большие подвижки во взаимодействии во всех областях. После трубопроводов Баку-Тбилис-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум были запущены Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обладает большим потенциалом и с точки зрения развития транспортной сети региона. Турция и Азербайджан объединили свои усилия, чтобы внести вклад в мир и безопасность в регионе", - написал Багчи.

Дипломат отметил, что эту деятельность поддерживают генконсульства Турции в Нахчыване и Гяндже и почетное консульство в Лянкяране.