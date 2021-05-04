https://news.day.az/politics/1339936.html Премьер-министр Грузии совершит визит в Азербайджан
Премьер-министр Грузии совершит визит в Азербайджан
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершит официальный визит в Азербайджан.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
Согласно информации, в рамках визита Гарибашвили встретится с главой правительства Азербайджана Али Асадовым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.
Отмечается, что в ходе визита премьер-министра будет сопровождать его заместитель, министр иностранных дел Давид Залкалиани.
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