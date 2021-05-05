Народы Азербайджана и Грузии на протяжении всей истории жили в условиях дружбы и мира

Азербайджанский и грузинский народы на протяжении всей истории жили в условиях дружбы и мира, а сегодня наши отношения поднялись на уровень стратегического партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе встречи пятого мая с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Азербайджанский премьер отметил, что мегапроекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией, вносят большой вклад в энергетическую безопасность региона и Европы. Высоко оценив сотрудничество между двумя странами в рамках проектов "Южный газовый коридор" и ТАР, Али Асадов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Грузией.

"Сегодня наши отношения развиваются в политической, экономической, торговой, культурной и многих других сферах. Верим, что эти связи будут развиваться и дальше. Есть большой потенциал для дальнейшего расширения отношений по ряду направлений", - сказал Али Асадов.

Выразив благодарность за теплый прием, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что для него большая честь посетить Азербайджан: "У нас тесные отношения с Азербайджаном. Сегодня мы поговорили с Президентом Ильхамом Алиевым об исторических проектах. Эти проекты вносят большой вклад в развитие наших отношений. Нам повезло, что у нас есть такой сосед, как Азербайджан", - подчеркнул Ираклий Гарибашвили.