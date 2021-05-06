Рамиль Усубов о реваншистских заявлениях политических кругов проигравшей Армении

Реваншистские заявления политических кругов проигравшей войну Армении, а также представителей военной хунты, выступающих от имени ее властей и оппозиции, не стоит воспринимать всерьез. Это всего лишь абсурд, очередной бред и популизм.

Об этом сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что Отечественная война завершилась полной победой Азербайджана.

"Весь мир признает и считается с новой военной, политической, географической реальностью, созданной Президентом Азербайджана, а примитивные реваншистские заявления ярых националистических политических сил в Армении больше адресованы внутренней аудитории. Большая часть армянского народа не верит этим абсурдным заявлениям. Это и есть один из реальных итогов борьбы и преподанных уроков", - сказал Усубов.

Усубов напомнил, что в одном из своих интервью Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан, успешно выполнив свою историческую миссию, уничтожил самый беспощадный фашизм в мире - армянский.

"И если это государство и его покровители вновь попытаются возродить армянский фашизм, они будут сразу уничтожены. Конкретное отношение Президента Ильхама Алиева к этому вопросу таково, что Армении не будет позволено восстановить ее военные и политические ресурсы, чтобы она вновь не превратилась в угрозу", - сказал Усубов.

Он отметил, что если мы говорим о той или иной угрозе, то не должны забывать о том, что все государства и народы без исключения, в том числе и Азербайджан, не застрахованы от угроз.

"То есть на фоне расширения глобального терроризма, неуклонного роста числа жертв войны, новых очагов конфликта существуют реальные и большие угрозы для всего мира. Одно из приоритетных направлений деятельности Азербайджанского государства - это организация совместной борьбы с этими угрозами. Именно в этом заключалась суть Отечественной войны Азербайджана - в уничтожении агрессивного сепаратизма, терроризма, угрожающих не только Азербайджану, но и всему Кавказу, и препятствующих здоровому и стабильному развитию евразийского пространства", - сказал Усубов.