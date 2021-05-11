Ангажированные западные медиа не могут простить Азербайджану победу в войне и дружбу с Турцией

В последние дни в Twitter пользователями обсуждается фрагмент из интервью ВВС с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которое прошло в начале ноября, за несколько дней до окончания 44-дневной войны. Вниманию пользователей предложен момент, когда британская журналистка пытается атаковать главу государства вопросами провокационного характера и получает блестящий ответ на эти попытки со стороны азербайджанского лидера.

Напомним, что в дни Отечественной войны Президент Азербайджана дал несколько десятков интервью зарубежным СМИ, среди которых были и постоянные критики нашей страны. Поэтому нередко задаваемые главе государства вопросы звучали неоднозначно, а порой и провокационно.

Реакция на выложенное в Twitter видео, которое приобрело в англоязычном сегменте бешеную популярность, была очень позитивной. Пользователи в своих комментариях в большинстве поддерживали Президента Азербайджана и восхищались его находчивостью и информированностью. Однако напоминание о некоторых моментах в ходе военных интервью азербайджанского лидера вновь актуаализировало вопрос предвзятого отношения к Азербайджану в некоторых зарубежных СМИ, которых, к сожалению, немало.

"Приходится констатировать, что зарубежные СМИ, специализирующиеся на нашем регионе, часто злоупотребляют критикой и дают искаженную картину происходящего. Это, в частности объясняется тем, что эти органы медиа выполняют определенную редакторскую политику, которая ориентирует их на предвзятое отношение к Азербайджану", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Не секрет, отметил он, что в последние годы азербайджано-турецкое взаимодействие является объектом пристального внимания со стороны внешних интересантов. И часто к этому взаимодействию отношение достаточно ревностное и негативное. А в последние месяцы, на фоне победы азербайджанской армии в войне и поддержки, оказанной Баку в дни боевых действий Анкарой, подобного рода настроения превалируют в западных политических кругах и СМИ, выполняющих волю этих кругов. Что, по словам Велизаде, можно было наблюдать в вопросах, задаваемых журналистами некоторых зарубежных СМИ, той же ВВС, во время интервью с главой Азербайджана.

"Ситуация в нашем регионе часто представляется искаженной, многие факты умалчиваются, выпячиваются те темы, которые здесь не доминируют, не определяют политическую повестку. Кроме того, очень много вбросов, вымышленной информации. Есть очень много случаев, когда очевидные факты замалчиваются, другие притягиваются за уши к несуществующему положению вещей. В результате формируется эдакая выборочная картина нашего региона, которую можно наблюдать в публикациях некоторых западных медиа. Эта картина в целом не соответствует реалиям", - подчеркнул наш собеседник.

Такое положение дел не соответствует и долгосрочным интересам тех или иных государств в нашем регионе, считает политолог. В то время, как Азербайджан и Турция являются ведущими партнерами целого ряда западных государств, акцент искусственно смещается на взаимодействие с Арменией, где у этих стран минимальные интересы. И, к сожалению, эти интересы определяются влиятельным армянским лобби, а не глубокими интересами экономического взаимодействия и политического диалога.

"Сегодня в целом ряде случаев СМИ этих государств выступают в роли кривого зеркала, не отображающего реального положения дел в нашем регионе. Оно отражает интересы даже не стран, а отдельных политических групп", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева