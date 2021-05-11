Армения тормозит трехстороннее соглашение по Карабаху

Азербайджан не видит конструктивного подхода со стороны Армении, армянская сторона тормозит трехсторонний процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что такое поведение не служит для нормализации ситуации в регионе. Самым вопиющим фактом нарушения является попытка проникновения армянских военнослужащих на территорию Азербайджана.

"Это один из таких случаев, в результате которого погибли азербайджанцы. Часть группы была уничтожена, а по другим членам в настоящее время продолжаются следственные мероприятия. При этом Азербайджан выполняет все нормы международного гуманитарного права", - сказал Байрамов.

Так, к задержанным многие имеют доступ, в том числе представители Красного креста, у них есть связь с членами семей и т.д., что не применялось в отношении азербайджанских военнопленных.

"Армения продолжает совершать военные преступления, отказываясь предоставлять карты минных полей, хотя по трехстороннему заявлению это предусмотрено. Также нет информации о порядка 4 тысячах пропавших без вести граждан Азербайджана со времен Первой карабахской войны. Азербайджан нацелен на восстановление данной территории и уже начал восстановительные работы в регионе", - заявил Байрамов.