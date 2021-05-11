Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана как соседних стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров.