https://news.day.az/politics/1341971.html Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон – Сергей Лавров
Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон – Сергей Лавров
Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана как соседних стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров.
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