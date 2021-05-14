https://news.day.az/politics/1342544.html Закир Гасанов посетил подразделение войск ПВО на освобожденных территориях - ФОТО
Закир Гасанов посетил подразделение войск ПВО на освобожденных территориях - ФОТО
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, министр осмотрел многофункциональные радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства, несущие боевое дежурство на местности.
Закир Гасанов дал соответствующие поручения по поддержанию высокого уровня боеспособности, более надежной защите воздушного пространства, качественной организации и ведению боевого дежурства.
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