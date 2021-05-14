Закир Гасанов посетил подразделение войск ПВО на освобожденных территориях

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, министр осмотрел многофункциональные радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства, несущие боевое дежурство на местности.

Закир Гасанов дал соответствующие поручения по поддержанию высокого уровня боеспособности, более надежной защите воздушного пространства, качественной организации и ведению боевого дежурства.