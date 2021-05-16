Армения - страна для разового секса

Этого стоило ожидать. Патологическое и неискоренимое нежелание представителей политической и военной элиты Армении, если эти слова вообще применимы к представителям самой отсталой страны Южного Кавказа, понимать и принимать существующие реалии уже привело к общеизвестным итогам 44-дневой войны. Она показала, что жить в мире придуманных мифов можно, но недолго. Аккурат до того срока, когда Азербайджан приступит к операции по принуждению агрессора к миру.

Быстрое, всего за полтора месяца, разрушение всех этих мифов погрузило армянское общество в небывалое уныние, в потерю уверенности в себе, в завтрашнем дне. Да, периодически звучат дежурные речи о "реванше", но это не более, чем дань риторике попытка самоуспокоения. В РА прекрасно понимают, что у них нет и, что самое важное, никогда уже не будет возможности создать армию, способную противостоять азербайджанской.

В этой связи и растет недовольство всеми и вся. Больше всех достается, ясное дело, Николу Пашиняну и всей нынешней власти. Их обвиняют в трусости, слабости, политической близорукости и даже продажности. Но в том все и дело, что с такого рода обвинениями выступают , большей частью, политические оппоненты Пашиняна, главными из которых являются представители "карабахского клана", который разграбил Армению за годы своего нахождения у власти.

Они пользуются заслуженным презрением у подавляющего большинства граждан РА. И их обвинения в адрес Воваевича воспринимаются в РА, как попытки бывших президентов обелить себя. Тут все строго по Станиславскому. Армянский народ, в своем большинстве, говорит "Не верю!". А коли так, то срочно нужно найти , на кого бы спихнуть все прежние и настоящие преступления и поражения Армении. Как это часто бывает, в этой роли в РА чаще всего выставляют Россию.

Ее обвинили в "предательстве" Армении в ходе 44-дневной войны, хотя РФ просто не имела никакого права вмешиваться в процесс восстановления территориальной целостности Азербайджана. Напрасно в РА ждали, что российские солдаты будут отправлены умирать за карабахских сепаратистов. И не дождавшиеся реализации своих омерзительных планов армяне стали плеваться ядом русофобии.

Продолжилась эта бесславная традиция и поныне. "Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник". Об этом в ходе внеочередного заседания парламента, посвященного событиям в граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны (Зангезур) заявил депутат Арман Бабаджанян. На полном серьезе он утверждает, что Россия может быть причастна к ситуации, сложившейся на армянско-азербайджанской границе.

Кроме того, по его мнению, ни Россия, ни ОДКБ не будут защищать Армению, и Армения "должна выразить готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь".Такие вот умозаключения. Которые еще давеча , по сути, опроверг секретарь Совбеза РА Армен Григорян. Который признал, что армянская сторона не успела оснастить всю протяженность границы после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Говоря конкретнее, Григорян заявил, что после подписания трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года, ситуация на границе существенно изменилась, появились новые рубежи, но из-за зимы армянской стороне не удалось обустроить все позиции. Возникает резонный вопрос- кто в этом виноват, кроме самой Армении?! Ответ очевиден- никто. Но Арман Бабаджанян и многие ему подобные армянские политики предпочитают винить в провалах государства РА исключительно .. Россию.

При этом, он дает повод для очень нелестных выводах касательно того, что из себя представляет Армения. Ведь, если Россия, по словам Бабаджаняна, ведет себя с РА, как насильник и сексуальный преступник, то что заставляет многократно изнасилованную и униженную страну терпеть все это?! Где требования о выводе российской военной базы в Гюмри со стороны официального Еревана? Где , с его же стороны, требование предоставить охрану армяног-турецкой и армяно-иранской границы ,где несут службу россияне, армянской стороне? Где выход РА из ОДКБ, ТС и ЕАЭС?

Ничего этого нет и не будет. Потому, что такие шаги приведут к очень быстрому исчезновению Армении, как государства. Она и сейчас нужна миру всего лишь в роли Моськи, лающей на слона. После же того, как РФ отвернется от РА, этот вакуум просто никто не захочет заполнять. Потому, что все понимают реальный расклад сил в регионе, гегемонию Азербайджана и поддержку, которую наша страна имеет в лице Турции.

Так что, Армения может хоть до посинения выражать " готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь".В реальности никто не окажет ей никакой поддержки. Мухи - отдельно, котлеты- отдельно. Или же, говоря на более понятном депутату Бабаджаняну языке, разовый секс не означает стремления партнеров РА "жениться на ней". Арменией предпочитают пользоваться без обязательств. И ничего иного она просто не заслужила.

Акпер Гасанов