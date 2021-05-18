Хикмет Гаджиев встретился с Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, находящийся с визитом в Брюсселе, встретился с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

Как передает Day.Az, об этом Вархели написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, на встрече обсуждались двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном, помощь ЕС Карабаху, восстановление экономики после COVID-19 и потенциал Трансадриатического газопровода.

Напомним, что ранее Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Переговоры состоялись в штаб-квартире Альянса.