Хикмет Гаджиев встретился с Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, находящийся с визитом в Брюсселе, встретился с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.
Как передает Day.Az, об этом Вархели написал в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, на встрече обсуждались двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном, помощь ЕС Карабаху, восстановление экономики после COVID-19 и потенциал Трансадриатического газопровода.
Напомним, что ранее Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Переговоры состоялись в штаб-квартире Альянса.
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