https://news.day.az/politics/1343634.html На учениях азербайджанской армии даны поручения по подготовке к антитеррористической операции
На учениях азербайджанской армии даны поручения по подготовке к антитеррористической операции
Продолжаются учения азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минобороны, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев заслушал отчеты командующих различными видами войск, командиров объединений и соответствующих должностных лиц о ходе учений.
На учениях уточнены решения по антитеррористической операции, боевые задачи и организация взаимодействия войск.
После заслушивания отчетов было дано указание подготовить резервы и войска под непосредственным командованием к антитеррористической операции и перегруппировке.
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