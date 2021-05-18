На учениях азербайджанской армии даны поручения по подготовке к антитеррористической операции

Продолжаются учения азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Минобороны, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев заслушал отчеты командующих различными видами войск, командиров объединений и соответствующих должностных лиц о ходе учений.

На учениях уточнены решения по антитеррористической операции, боевые задачи и организация взаимодействия войск.

После заслушивания отчетов было дано указание подготовить резервы и войска под непосредственным командованием к антитеррористической операции и перегруппировке.