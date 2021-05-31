Возрожденный Агдам изменит экономику всего Азербайджана

В Агдаме создается промышленный парк. 28 мая Президент страны заложил его фундамент и работы по созданию этого масштабного индустриального центра Карабахского региона начались.

Согласно соответствующему Указу Президента Ильхама Алиева, в целях создания инфраструктуры Агдамского промышленного парка из госбюджета страны на 2021 год будет предоставлено 500 тысяч манатов. Эта сумма будет выделена из средств, предусмотренных на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий. Территория Агдамского промышленного парка составил 190 гектаров. До начала собственно строительных работ на выделенном под АПП участке будет проведена очистка от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и других последствий армянской оккупации, проложены коммуникации, после чего начнется возведении объектов и цехов.

Агдамский промышленный парк создается в целях обеспечения скорейшей интеграции освобожденных территорий в национальную экономику, формирование конкурентоспособной и устойчивой экономики Карабахского региона Азербайджана. Последе требует создания современной и эффективной производственной, торговой и сервисной инфраструктуры, инвестирования в инновационные технологии и реализацию промышленного потенциала этого региона. Агдамский район имеет выгодное географическое расположение и способен стать важным логистическим узлом.

Концепция восстановления и развития освобожденных от армянской оккупации территорий, разработанная по поручению Президента страны, предусматривает комплексный подход к решению этой задачи. Мероприятия согласно концепции намечено реализовать в четыре этапа. На первом этапе предстоит решить вопросы управления, безопасности и инфраструктуры, в ходе последующих стадий планируется обеспечить функционирование социальных структур и предпринять шаги по развитию экономики. В основу концепции возрождения Карабаха положен принцип экономического районирования. За основу взяты природные ресурсы каждого района, особенности почв и природного ландшафта, устоявшиеся еще до оккупации традиционные сферы экономики. Здесь будет также использован накопленный в Азербайджане богатый опыт по созданию технопарков, промышленных кварталов и агропарков. Для привлечения инвесторов резидентам планируется предоставление широких фискальных преференций, обнуление таможенных пошлин и НДС на импорт технологического оборудования, приобретаемого для производственных целей, выделение льготных кредитов и др.

Отметим, что до оккупации в Агдаме действовали крупные промышленные предприятия: заводы станкового оборудования, аэрокосмических аппаратов и аппаратов связи, метис-фурнитурный завод, завод по ремонту тракторов и автомобилей, асфальтный, консервный, сыро-масленый, шелкопрядный, хлопковый заводы, 16 предприятий по переработке винограда и производству вина и один завод по производству шампанского. Кроме того, действовали ковроткацкая фабрика, комбинаты зерновых продуктов, строительных материалов и мясных продуктов и другие промышленные предприятия. В городе работали консервные цеха, что говорит о том, что район не только производил сельхозпродукцию, но также занимался ее переработкой и доведением до покупателя готовой продукции.

Интересные факты: первый винный завод в Агдаме был построен в 1860 году, а в конце 70-х годов здесь установили первый в стране крупный холодильник для хранения винограда, что дало возможность поставлять свежий виноград на рынки Азербайджана и других республик Союза даже зимой. Холодильник был построен в Карабахском виноградарско-винодельческом совхозе Агдамского района и был основан на новейших технологиях того времени.

Агдамский район до начала конфликта и оккупации входил в Верхне -Карабахский экономический район. В нем также значились Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский, Шушинский, Джебраильский, Физулинский районы и город Ханкенди. Ведущими отраслями этого экономического района, основу которой составляло сельское хозяйство, были виноградарство, зерноводство, плодоводство и табаководство. По производительности особо выделялось виноградарство. Животноводство было, в основном, мясомолочным, а высокогорное овцеводство являлось мясошерстным. Здесь было развито также шелководство и пчеловодство.

Все это доказывает, что освобожденные от армянской оккупации земли и Агдамский район в частности имеют огромный экономический потенциал. Сегодня, наряду с возрождением аграрной и аграрно-промшыленной базы региона делается ставка и на его индустриализацию в соответствии с требованиями времени, новыми возможностями Азербайджана и мировыми трендами.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Создание Агдамского промышленного парка следует, в первую очередь рассматривать как реализацию решений главы государства об индустриализации, я бы даже сказал - об ускоренной индустриализации, как освобожденных территорий, так и всей страны в целом.

Надо понимать, что новые вызовы мировой экономики диктуют резкое увеличение несырьевого промышленного производства, как для экспортных целей, так и для внутреннего рынка. Вместе с тем, крайне важно максимально локализовать всю цепочку создания добавленной стоимости внутри страны и в регионах. Глобальные цепочки создания добавленной стоимости сегодня по всему миру рушатся, поэтому такая локализация производства в рамках региональных производственных центров на сегодня является крайне важной задачей. И очень отрадно, что под руководством Президента Ильхама Алиева, под его непосредственным руководством в стране реализуются столь масштабные проекты, направленные на индустриализацию. И крайне важно, что освобожденные от оккупации территории в этом контексте становятся фактически целевыми центрами с точки зрения приоритетности прироста промышленного производства, увеличения деловой активности.

Мы знаем, что социально-экономическое развитие освобожденных от армянской оккупации территорий, их фактическая интеграция в единую народно-хозяйственную систему страны является приоритетной для главы государства. И в этом контексте создание таких промышленных парков существенно поможет не только с точки зрения индустриализации, но и с точки зрения социального развития региона, потому что будет означать открытие там новых рабочих мест, причем квалифицированных. Будет большая социальная поддержка населения, будет развиваться внутренний платежеспособный рынок страны, что, конечно же, станет стимулом экономического развития республики в целом.

Поэтому столь масштабные проекты, связанные с индустриализацией страны, конечно же, должны быть в приоритете, и политика главы государства как раз направлена на повышение конкурентоспособности азербайджанской экономики, на эквивалентный внешнеторговый обмен, чтобы мы выходили на внешний рынок с продукцией с более высокой добавленной стоимостью. А также чтобы мы могли обеспечить в большей степени, чем сейчас, внутренний рынок местной продукцией".

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков. Это Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк и Пираллахинский промышленный парк. В Сумгйаыте действует также технологический парк.

К началу 2021 года в промышленных парках Азербайджана зарегистрировано 50 резидентов. На сегодняшний день начали свою деятельность 36 из них, в экономику страны инвестировано 3,5 миллиарда долларов. По промышленным паркам осуществлена продажа на 3,3 миллиарда манатов, и 25 процентов продаж приходится на экспорт.

Учитывая большой сельскохозяйственный потенциал освобожденных территорий, в будущем там не исключено создание и агропромышленных парков. В целом в Азербайджане пока что запланировано создание более 50 агропарков и крупных фермерских хозяйств, но с учетом районов Карабаха их число может возрасти. В настоящее время на территории площадью 262 тысячи гектаров в 33 районах страны идут работы по созданию АПП. На данные цели будет инвестировано 2,4 миллиарда манатов.

Важное дополнение - согласно Указу главы государства "О внесении изменений в Указ президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года № 865" об утверждении "Типового положения об индустриальных парках", промышленные парки отныне, наряду с производством продукции и предоставлением услуг, будут осуществлять и продажу произведенных товаров.

Нет сомнений, что Агдамский промышленный парк, создающийся на богатой земле, где всегда жили очень трудолюбивые и талантливые люди, в ближайшие годы превратится в крупный индустриальный центр Карабахского региона и станет стимулом для развития и других освобожденных от тридцатилетней оккупации территорий.

Лейла Таривердиева