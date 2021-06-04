Сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, который во время задержания выстрелил в голову 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева и убил его, освободили из под стражи...Поручение об этом выдал председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, который потребовал доложить об основаниях возбуждения уголовного дела против мужчины. То есть, самого факта убийства В.Абдуллаева господину Бастрыкину показалось мало.

Это тем более поразительно, что есть огромное количество фактов, доказывающих вину А.Гусева. Просто напомню, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине.

Знакомые задержанного попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй - 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев - попытался отбить товарища. Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, хотя не было никаких веских причин его доставать. Но, пистолет был извлечен, после чего произошел непроизвольный выстрел.И это при том, что В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

То есть тут есть все - видеосъемка превышения А.Гусевым своих полномочий, насилие с его стороны в отношении В.Абдуллаева, кадры выстрела, факт попадания в голову, факт смерти в результате огнестрельного ранения. Но, несмотря на все это глава Следкома РФ А.Бастрыкин требует разобраться. Но не с А.Гусевым, а теми, кто возбудил против сотрудника ГИБДД Новосибирска уголовное дело.

Вы только вдумайтесь в смысл происходящего! Сотрудника ДПС, который убил человека, случайно или осознанно это второй вопрос, отпустили на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении! Хорошо еще, что хоть не наградили медалью и путевкой в санаторий! Дальше все еще поразительнее. В центральном аппарате СК начали проверку в отношении следователей возбудивших уголовное дело против сотрудника полиции. Это как?! Получается, что против убийцы азербайджанца нельзя возбуждать уголовное дело?! Что за расизм, что за ксенофобия?!

Увы, Россия давно снискала дурную славу страны, где вовсю процветает пещерный национализм. Вспомните хотя бы многие культовые российские фильмы. Во многих из них азербайджанцы, а шире, кавказцы зачастую изображаются либо торгашами, либо преступниками, либо трусливыми хамами. Да тот же фильм "Брат-2", где есть сцена, в которой кавказцы отказываются платить за проезд в общественном транспорте, а затем трусливо отдают все свои деньги после того, как главный герой картины наводит на них пистолет. "Не брат ты мне, а гнида черножопая", - говорит он. И вот на всем этом воспитываются новые поколения россиян.

Да, в этой стране очень частыми являются случаи нападения на представителей Средней Азии, стран Южного Кавказа. При этом, в Азербайджане к этническим русским, к россиянам относятся уважительно. Нет в Азербайджане случаев проявления по отношению к ним примеров национальной неприязни. Наоборот, мы гордимся этническими русскими, плечом к плечу с азербайджанцами, участвовавшими в 44-дневной войне. Но Россия, увы, иная. И дело А.Гусева демонстрирует это со всей откровенностью.

Налицо коллапс всей российской судебной системы, которая попросту "сломалась", когда появилась необходимость выноса справедливого судебного решения в отношении того, кто убил азербайджанца. И теперь, после скандального решения, инициированного лично господином Бастрыкиным, многое становится ясно. С самого начала , на самом верху было принято решение "отмазать" А. Гусева. Мы же помним, что Общественной палаты РФ, кандидат в депутаты Госдумы от "Единой России" Мария Бутина поддержала инспектора, убившего В.Абдуллаева. Она даже предложила не только снять с полицейского все обвинения, но и "наградить за службу". Вот такие они - кандидаты в депутаты от правящей в РФ партии!

Впрочем, не стоит особо удивляться происходящему, если вспомнить, что нынешний генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свое время участвовал в организации "русских маршей", да и вообще националистическая риторика и так называемый "русский вопрос" всегда были его коньком. И вот вспоминая и анализируя все эти факты, понимаешь, что вовсе не случайной, а одобренной "сверху" была инициатива кампания в защиту убийцы 19-летнего азербайджанца. Да, я про то, что в интернете была размещена петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, под которой оперативно стали появляться тысячи подписей.

Одним словом, перед нами совершенно очевидное попирание всех возможных законов, торжество ксенофобии над законом. Все это, безусловно не прибавит уважения к России, как к государству, которое в нашей стране считалось стратегическим партнером. Как можно союзничать со страной, где происходит такое беззаконие в отношении азербайджанцев?! И если кому-то в РФ нравится превращать свою страну в некую "осажденную крепость", а потом сетовать на отсутствие у нее друзей, то они сделали очередной шаг в этом направлении.

Напоследок не могу не сказать и об очень странной, как минимум, позиции Грузии. Дело в том, что убитый А.Гусевым 19-летний азербайджанец В.Абдуллаев является гражданином Грузии. Но эта страна до сих пор не высказала своего отношения ни к самому акту убийства, ни к происходящему на наших глазах беззаконию, "отмазыванию" А. Гусева. Неужели все потому, что убитый им гражданин Грузии не был этническим грузином, а был этническим азербайджанцем?! Что-то мне подсказывает, что будь в РФ отпущен из под стражи убийца этнического грузина и гражданина Грузии, то официальный Тбилиси бил бы во все колокола, призывая всех своих западных союзников оказать давление на Россию в деле торжества справедливости. Да, эта история оказалась не только трагической, но и поучительной. Она стала экзаменом, который слишком многие откровенно провалили.

Акпер Гасанов