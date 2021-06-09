Даже армяне сбежали от Пегова!

Закрепивший за собой сомнительную славу дезинформатора Семен Пегов, которому господствует неудачник Арам Габрелянов, наконец, не выдержал и тоже сбежал от армян. Публикуемые им по заказу своего хозяина очередной дешевые фейки достали даже тех, "во блага" кого он работал, пытаясь дискредитировать Азербайджан.

После окончания войны в Карабахе Семен неоднократно пытался убедить всех, что "город Шуша был сдан" и "это было политическим решением". Но, как неожиданно и проснувшись заметили даже армянские СМИ, когда азербайджанская сторона заявила, что в Шуше были обнаружены фрагменты ракеты "Искандер", Пегов, ссылаясь на свои т.н. "стамбульские" источники, заявил, что "в результате удара могло быть убито до 500 азербайджанских военнослужащих".

По его логике получается, что, приняв решение "сдать Шушу", армянская сторона применила "Искандер"? Примечательно также, что проармянский Пегов после того, как началась делимитизация на армяно-азербайджанской границе, ни разу не упомянул об этом у себя на канале, даже после личной просьбы его армянских коллег. Почему? Да потому, что у него нет на это права. Он делает исключительно то, на что получает "добро" сверху.

Армяне теперь пишут, что из-за видео Пегова с передовой, могло погибнуть много армянских военных. Потом им неожиданно вспомнилось, что проект "Wargonzo" принадлежит Араму Габриелянову. Во время войны врал армянскому народу не только Арцрун Ованнисян, но и сам Пегов (знаменитый фейл из Гадрута). Однако про Пегова Габриелянов предпочитает молчать.

Наконец-то круг замкнулся. Пегов достал армян, а армяне его. В Армении, пускай поздно, но все же поняли, что словесный понос Пегова - это полнейшая чушь, а его работа бестолкова, так же как и его покровитель, больной старикан Габрелянов, который не делает ничего, кроме как ругаться матом. Азербайджан с первого дня незаконного появления Пегова в Карабахе заявлял и объяснял, что тот является шарлатаном. Габреляновский рыжий мальчишка, всегда пытался зацепиться за любую возможность выложить очередную антиазербайджанскую "сенсацию" со своим любимым словом "СРОЧНО" и восклицательными знаками, чтобы скрыть реальность, происходящую в зоне боевых действий. Разоблачать его фейки настолько легко, что становится понятным, что у Пегова просто со временем закончились идеи, как оправдать свое бестолковое существование и деятельность перед Арамом.

В Армении, например, еще не скоро забудут его знаменитую дезу о Гадруте и Шуше, обернувшуюся горьким разочарованием для армян. Во время войны, получив деньги от "российского" медиамагната, Семен бегал по городам и сёлам Карабаха с камерой наперевес и отчаянно пытался доказать вранье, которое каждый день говорил спикер армянского минобороны Арцрун Ованнисян. Схема была налажена четко: Арцрун делал лживое заявление "о героическом наступлении армянских солдат", а Пегов-Габрелянов бежал на позиции, чтобы сфабриковать фейк-ньюс, которые бы это вранье подтвердили. Один за другим выходили лживые репортажи о Гадруте, Физули, Шуше, а "наивные" армяне, регулярно смотревшие канал "Wargonzo", искренне верили в "победоносное шествие" армянской армии.

Наконец-то в Армении поняли, кто такие Семен Пегов и Арам Габрелянов.

М.Ахмедзаде