Как "Независимая Газета" армянскому лобби продалась

Экспансия мирового армянства, которая продолжается по сей день, заключается в приспособлении к любой среде. Закрепившись на новом месте обитания армяне начинают переформатировать национальные интересы страны проживания под собственные, чем наносят ей зачастую непоправимый вред.

Армянское лобби довольно успешно внедрилось в российское общество и систему госуправления, имеет весьма привилегированное положение. Более того, армяне внедрились в информационное пространство России, где регулярно проворачивают махинации и манипулируют общественным сознанием россиян.

Да, влияние армян на российские СМИ небезгранично, однако достаточно для того, чтобы время от времени на просторах российского Интернета появлялись целенаправленные материалы, подыгрывающие интересам политического армянства.

Проармянских СМИ в российском медийном поле насчитывается немало. Деятельность данных ресурсов в основном либо координируется армянскими спецслужбами, либо финансируется армянским лобби. Именно поэтому на таких сайтах часто можно встретить антиазербайджанские публикации с пропагандистским наступлением, откровенной ересью и дезинформацией.

Вот и недавно российское издание "Независимая газета", ранее замеченная в медиапредвзятости относительно нашей страны, опубликовала статью о предстоящем чемпионате Европы под названием "Евро-2020 в Баку - на фоне карабахского конфликта, коррупции в UEFA и пандемии". Автор статьи, как видно из названия, подвергает критике проведение европейского первенства в столице Азербайджана, которая будет принимать четыре матча Евро-2020.

При чтении данного материала отчётливо ощущается его пристрастность в отношении Азербайджана, представленная информация однобока и не имеет ничего общего с реальностью. Автор статьи обвиняет Азербайджан в коррупции, причём не опираясь на какой-либо факт и достоверный источник, что говорит о заказном характере материала. Попытки "НГ" увязать создание современной спортивной инфраструктуры в Азербайджане с коррупцией и вовсе абсурдны.

Стоит напомнить, что накануне зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в местных и зарубежных СМИ было опубликовано множество статей о коррупции, связанной со спортивной инфраструктурой. Кстати, та же "Независимая газета" в своё время выпустила разоблачительный материал, где говорится о значительном расточительстве средств российского бюджета. В итоге расходы составили около 325 млрд. рублей (по неофициальным источникам - 60 млрд. доларов) при том, что выручить с Олимпиады удалось только 85,4 млрд рублей, то есть затраты превысили прибыль почти в 4 раза.

При этом "НГ" отмечала, что аномально высокие расходы на Олимпиаду в Сочи связаны с масштабной коррупцией и низкой эффективностью рабочего персонала. Долгое время специалисты не могли выяснить, на какие именно объекты расходовались средства, что привело к дальнейшему росту затрат. Кстати, учитывая что армяне считают Сочи "новой столицей Армении", не исключено, что за истоками коррупции стояли наши злополучные соседи.

Примечательно, что большинство тезисов в недавней статье "НГ" про Евро-2020 каким-то невероятным образом точь-в-точь совпадают с армянскими фейковыми обвинениями в адрес Азербайджана, которые были взяты на вооружение в преддверии каждого соревнования международного значения. Очевидно, что за грязной кампанией, клеветой против нашей страны стоит именно армянское лобби, которое заинтересовано в такого рода публикациях в преддверии европейского первенства. Как говорится, понятно откуда руки растут...

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az