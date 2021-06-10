Экс-глава ИСЕСКО осудил визит Гарегина II в Ханкенди

Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз Осман аль- Тувейджри выступил с заявлением, осуждающим визит католикоса Армении Гарегина II в Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в Международном центре Низами Гянджеви, в заявлении отмечается, что вызывает сожаление тот факт, что религиозная организация вместо призыва к миру выбрала язык ненависти и войны, распространила ложную информацию о том, что армянская церковь в толерантном и многокультурном Азербайджане якобы находится под угрозой.

"Это абсолютно неверно. Свобода вероисповедания - отличительная особенность Азербайджана. Я в числе тех, кто является свидетелем уважения в Азербайджане к церквям и синагогам. Я всегда выражал признательность Азербайджану и его руководству за его толерантную политику. Мы, члены Международного центра Низами Гянджеви, активно работаем над восстановлением и сохранением культурного наследия Южного Кавказа. На освобожденных от армянской оккупации территориях не осталось ни одной мечети, ни одного памятника исламской религии, религиозные учреждения Армении выдвигают ложные обвинения. Воинственная риторика и поведение не способствуют созданию атмосферы доверия и гармонии между людьми в регионе, они скорее провоцируют еще большую нетерпимость и ненависть. Призывы к смерти, оккупации, пыткам и насилию вместо призывов к миру, добрососедству и сосуществованию противоречат религиозным ценностям".