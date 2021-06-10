Представитель Госдепа США поддержал усилия Азербайджана

США готовы поддержать работы по демаркации границы Азербайджана и Армении. Об этом заявил журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос корреспондента Trend, Рикер подчеркнул, что США призывают Армению предоставить все имеющиеся у нее карты минных полей.

"Я был очень расстроен сообщением о гибели двух журналистов и одного гражданского лица в результате подрыва мины в Кельбаджарском районе. В этой связи мы призываем обе стороны сделать определенные шаги, относящиеся к разминированию территорий. Мы призываем Армению предоставить карты минных полей. Все карты должны быть предоставлены, мы должны их видеть", - сказал представитель Госдепа.

Это, по его словам, станет одним из шагов, которые позволят двум странам начать смотреть вперед и создадут фундамент для примирения. "Это позволит обеспечить безопасное проживание людей. Этот месседж я передам и в Ереване", - добавил Рикер.

По словам представителя Госдепа, не менее важно начать работы по определению и уточнению границы между двумя странами. "Уточнение границ пойдет на пользу для всех - у США есть много возможностей и технологий для этого и мы готовы поддержать усилия по демаркации границы между двумя странами", - заявил Рикер.