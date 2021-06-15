Офицер азербайджанской армии Гадир Дашдамиров - участник боев на физулинском направлении во время Отечественной войны. За проявленный героизм он был награжден медалями "За освобождение Физули" и "Отважный боец".

В беседе со съемочной группой Trend Дашдамиров рассказал о пройденном боевом пути, о том, как после тяжелого ранения врачи вернули его к жизни, о радости и гордости, испытанных после блестящей победы азербайджанской армии, особом внимании и заботе государства, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что все солдаты и офицеры ВС Азербайджана с первого дня войны воевали с большим мужеством и отвагой.

"Мы воевали за свои исторические земли и знали, что наше дело правое. Отступление противника воодушевило нас, потому что за 30 лет оккупации Армения создала мифы о себе, которые были развеяны победой азербайджанской армии", - сказал Дашдамиров.

По словам офицера, после ранения он был незамедлительно прооперирован, и это спасло ему жизнь. Затем при поддержке Фонда "YAŞAT" он был отправлен на лечение в Турцию.

"Я получил осколочное ранение в голову. Нужна была и другая операция, потому что был поврежден глаз. Поэтому меня отправили в Турцию, где успешно прооперировали. Я благодарен нашему государству за поддержку и заботу", - сказал Дашдамиров.

Он также отметил, что всегда ощущает поддержку государства.

Дашдамиров получает президентскую пенсию, а в ближайшее время начнет получать и военную пенсию.

"Знаете, это непередаваемое ощущение - быть гражданином страны-победительницы. Армения на протяжении 30 лет оккупировала наши земли. К сожалению, мир закрывал на это глаза. В конечном итоге Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами решил эту проблему. Азербайджан продемонстрировал свою мощь, и его граждане ходят с высоко поднятой головой. Мы - народ-обедитель, о чем с гордостью заявляем всему миру. Этой славной победой мы обязаны Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии", - сказал Дашдамиров.

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