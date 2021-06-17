Армения должна передать Азербайджану карты минных полей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению передать Азербайджану карты заминированных территорий.

Как сообщает Day.Az, президент Турции подчеркнул необходимость предпринятия со стороны Армении шагов, которые повысили бы доверие к ней.

"Передача Арменией Азербайджану карт заминированных территорий станет важным шагом в данном направлении", - подчеркнул Эрдоган.