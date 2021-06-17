https://news.day.az/politics/1353454.html Армения должна передать Азербайджану карты минных полей - Заявление Эрдогана
Армения должна передать Азербайджану карты минных полей - Заявление Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению передать Азербайджану карты заминированных территорий.
Как сообщает Day.Az, президент Турции подчеркнул необходимость предпринятия со стороны Армении шагов, которые повысили бы доверие к ней.
"Передача Арменией Азербайджану карт заминированных территорий станет важным шагом в данном направлении", - подчеркнул Эрдоган.
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