МИД России отметил важность запуска работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Произошедшие инциденты на армяно-азербайджанской границе связаны с отсутствием ее международно-правового оформления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

М.Захарова отметила, что Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, пограничных служб.

"В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие", - заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.