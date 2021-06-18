До 1991 года в селе Нуведи не проживало ни одного армянина, это историческая азербайджанская земля. Село было передано Армении незаконно.

Об этом в пятницу сказал Trend один из авторов обращения, направленного международным организациям в связи с возвращением в село Нуведи, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что коренные жители села Нуведи хотят мирно жить с армянами: "До 1991 года в селе не проживало ни одного армянина. Теперь там живут армяне, но мы не возражаем и можем жить с ними вместе. Об этом мы написали в обращении к международным организациям".

Алиев добавил, что в Нуведи много древних исторических и культурных памятников: "Армяне разрушили их. В обращении мы отметили, что эти историко-культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, должны быть восстановлены. Село Нуведи было передано Армении незаконно, и мы, население села Нуведи, с целью обеспечения прав на возвращение на родные земли направили обращение генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару организации по правам человека, руководителю Совета по правам человека, Верховному комиссару по делам беженцев, руководителю Организации исламского сотрудничества, нынешнему председателю ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, генеральным директорам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в связи с тем, чтобы нам обеспечили возможность вернуться и жить в родном селе. Верим, что мы осуществим эту мечту".

Обращение подписано от имени 452 семей из села Нуведи.

Отметим, что село Нуведи, в котором до 1991 года армяне не проживали, до 1929 года входило в состав Джебраильского уезда Азербайджана. По незаконному решению, принятому 18 февраля 1929 года на заседании Президиума Центрального комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики, село Нуведи было передано Мегринскому уезду Армянской ССР. Этот документ долгое время не был утвержден официально. Наконец, в мае 1969 года без согласия сельчан Нуведи был включен в административно-территориальную единицу Мегринского района Армянской ССР. Жители Нуведи, исходя из мультикультуральных и толерантных традиций азербайджанского народа, выразили готовность сосуществовать с мирным армянским населением.