Шушинская декларация войдет в историю азербайджано-турецких отношений

Шушинская декларация, безусловно, войдет в историю азербайджано-турецких отношений.

Об этом сказал Trend президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыхзаде, передает Day.Az.

"Это соглашение охватывает весь спектр двусторонних отношений в области политики, экономики, торговли, культуры, энергетики, обороны и других сфер. Важность его в том, что происходит укрепление внутрирегиональных отношений - это усиление открытого и равноправного политического диалога, а также интенсивный и экстенсивный рост торгово-экономических отношений между странами Южного Кавказа и региональных акторов в лице России, Турции и Ирана. Позитивный тренд в отношениях между странами региона может быть обеспечен посредством взаимовыгодных экономических взаимоотношений - таковы реалии современных международных отношений", - отметил он.

По словам Садыхзаде, Шушинская декларация будет способствовать ещё большему укреплению обороны и безопасности Азербайджана, будут и экономические выгоды, так как Анкара и турецкий бизнес готовы инвестировать не только в восстановление освобождённых территорий, но и в другие выгодные для всех сторон проекты.