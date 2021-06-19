После Победы это наш первый выпуск, это вдвойне нас радует

Сегодня в Военном лицее имени Дж. Нахчыванского состоялась церемония 49-го выпуска курсантов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на церемонии, начальник лицея генерал-майор Бекир Оруджев отметил, что 49-й выпуск отличается от предыдущих.

"В этом году в Азербайджане будет отмечаться 50-летний юбилей военного лицея имени Дж. Нахчыванского. Кроме того, вы - курсанты первого выпуска после 44-дневной Отечественной войны. Основы строительства армии, победы, одержанной в Отечественной войне, были заложены 23 июля 1971 года великим лидером Гейдаром Алиевым. В 1971 году многие хотели помешать созданию лицея, но великий лидер добился его открытия", - сказал Оруджев.