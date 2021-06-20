Чавушоглу об открытии консульства в Шуше: "Там будет развеваться и флаг Турции"

"После завершения подготовительных работ в Шуше будет открыто генеральное консульство, и мы, Министерство иностранных дел Турции, в самое ближайшее время направим туда наших сотрудников, в Шуше наравне с флагом Азербайджана будет развеваться и флаг Турции".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов на церемонии закрытия Дипломатического форума в Анталии, проведенного при организационной поддержке Министерства иностранных дел Турции 18-20 июня в Анталии.

Он отметил, что открытие Генерального консульства Турции в Шуше имеет особое значение.

Говоря о Шушинской декларации, подписанной двумя лидерами, М.Чавушоглу назвал этот документ доказательством того, что союз между Турцией и Азербайджаном будет на самом высоком уровне.