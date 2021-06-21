Итоги выборов в Армении: шанс на мир для всего региона

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков. По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 миллиона 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251), блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% (268 165).

Блок "Честь имею" набрал 5,23% (66 633), партия "Процветающая Армения" - 3,96% (50416), а партия "Республика" -3,04% . "Просвещенная Армения" - 1,22% (15 557), Армянский национальный конгресс - 1,54% (19 647). Да, блок "Армения", возглавляемый Робертом Кочаряном, распространил заявление, в котором говорится, что они пока не собираются признавать итоги внеочередных парламентских выборов. Но, это всего лишь попытка изобразить хорошую мину при плохой игре.

Безусловно, учитывая подавляющее превосходство Кочаряна и его блока в Ереване, они могут попытаться собрать митинг. Но, повторюсь, данные ЦИК по всей Армении не дают им шансов на пересмотр итогов выборов через давление улицы. Слишком велик разрыв. Да и оценка выборам была уже дана положительная. Нарушений, которые могут повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, на данный момент не выявлено, с таким мнением согласны и представители БДИПЧ ОБСЕ, заявил в воскресенье координатор миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровски.

Ну и последний аргумент - армия и спецслужбы не перешли на сторону Кочаряна. То есть, не произошло повторения событий 2018 года, обеспечивших успех Пашиняну в его противостоянии с Сержем Саргсяном. Сумма всех этих факторов говорит о том, что Кочаряну и его окружению придется смириться со случившимся. Им теперь нужно готовиться к новой реальности - к попыткам противостоять Пашиняну и его "Гражданскому договору" в парламенте.

"Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством", - написал Пашинян в Twitter. Тем временем издание Armlur написало, что Национальное собрание Армении нового созыва будет иметь 105 депутатов. "Гражданский договор" получит 72 мандата, блок "Айастан" - 27 мандатов, блок "Честь имею" - 6 мандатов.

В любом случае, "Гражданский договор" получил право на осуществление любых шагов, без оглядки на мнение оппозиции. Простым большинством голосов, они сумеют провести любую законодательную инициативу, любое политическое решение. В том числе, касающиеся вопросов взаимного признания границ с Азербайджаном. Победа Кочаряна и его сторонников увеличивала бы вероятность нового военного противостояния между Азербайджаном и Арменией. При этом, был риск того, что эти силы попытаются вовлечь в конфликт и Россию, что могло бы привести, с учетом подписанной азербайджано-турецкой "Шушинской декларации" к очень большому и серьезному военно-политическому противостоянию.

Пашинян и его команда, которых обвиняют в поражении в войне, понимая реальный баланс сил и новые реалии, попытаются, насколько это возможно в сложившихся условиях, доказать все выгоды мирного сосуществования с Азербайджаном и Турцией. Я не утверждаю, что все вопросы между странами будут решены мгновенно, но тренд на их решение будет иметь место совершенно однозначно. Потому, что у Армении просто нет иного выхода из того тупика, в который она сама себя загнала политикой территориальных претензий к соседям.

Армения настроена улучшать и развивать отношения с ЕАЭС и ОДКБ. Об этом заявил председатель партии "Гражданский договор", и. о. премьер-министра Никол Пашинян, выступая в штабе партии. Он высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержку Армении и армянского народа.

Да, слова благодарности он высказал и президенту США Джо Байдену, главе Франции Эммануэлю Макрону, главе Еврокомиссии Шарлю Мишелю, а также лидерам соседних стран - президенту Ирана Хасану Роухани и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашивили. Но, безусловно, важнее всего было то, что Пашинян озвучил касательно планов Армении, связанных с ЕАЭС и ОДКБ. Никаких изменений тут не предвидится.

То есть, будучи прозападным политиком, он убедился в том, что любые резкие шаги, вызывающие раздражение России, могут обойтись Армении слишком дорого. Плюс, Пашинян видит и понимает усиление треугольника Баку-Анкара-Москва, который открыто заявляет о планах по превращению Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества, в первую очередь экономического.

Все это говорит о том, что "Зангезурский коридор" будет проложен. У Пашиняна есть мандат от армянского народа на такого рода перемены. Да, армянская диаспора за рубежом попытается торпедировать все эти проекты. Но, их усилия в итоге окажутся тщетными. Устав от бесконечной, изматывающей вражды с соседями, понимая бесперспективность жизни в самом экономически отсталом государстве региона, граждане Армении проголосовали за кардинальные перемены, за отказ от диктата диаспоры.

Такой подход выгоден всем. В том числе и Азербайджану, Турции и России. Да, между Анкарой и Москвой порой имеются противоречия по самым разным вопросам, но тут, в нашем регионе, они выступают с единой позиции. А все эти разговоры о том, что Армения теперь "уйдет в НАТО и ЕС"- не более, чем плод разгоряченной фантазии ряда армянских политиков и журналистов. У Армении, в ее теперешнем состоянии, нет возможности для такого рода шагов.

Да и в НАТО и ЕС ее никто не зовет. Не нужно путать комплименты президента Франции Макрона в адрес официального Еревана и его провокационные анти-азербайджанские заявления с приглашением Армении в структуры, пороги которых очень давно уже обивают Украина и Грузия. Так что, перефразируя слова известного киношного персонажа, можем сказать: "Развалинами армянского фашизма и реваншизма - удовлетворены". Южный Кавказ, после нынешних внеочередных парламентских выборов в Армении, получил реальную возможность стать регионом мира, процветания, добрососедства.

Акпер Гасанов