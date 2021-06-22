"У Канделаки и ее экспертов IQ на четверых меньше, чем у меня".

Как передает Day.Az со ссылкой на Sports.Ru, об этом в интервью Ксении Собчак сказала спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова, которая является одним из самых влиятельных лиц в российском футболе, комментируя свое отношение к "Матч ТВ".

По словам Салиховой, "Матч-ТВ" часто занимается фальсификациями, в особенности с фотографиями.

"Они фотошопят. Пенальти надо дать - они повторы не показывают. Руки у других команд - руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку", - рассказала она Собчак, которая спросила о предвзятом отношении канала к "Спартаку".

В интервью она также отметила полуголые фотографии Канделаки, которыми Тина поделилась в Instagram, чтобы "бросить камешек в ее огород".

Фактически Салихова подтвердила то, о чем мы писали долгое время - у Тинатин Алавердян все очень плохо с адекватностью.

Учитывая травлю "Спартака", эта особа с пониженной социальной ответственностью воплощает в себе все "необходимые" качества - беспринципность, авантюризм, наследственную связь с криминальными кругами, принадлежность к армянскому лобби, медийную раскрученность, алчность, отсутствие российского патриотизма и ментальной и генетической привязки к России. Отсюда и вытекает постоянная склонность Канделаки к предательству национальных интересов РФ.

Неадекватные заявления об Азербайджане, которые она "выплевывала" во время 44-дневной войны, были справедливо проигнорированы, ввиду того, что новая реальность, которая была создана в регионе имеет выгодные экономические перспективы для всех стран региона.

Короче говоря, ничего нового о Тине мы сегодня не узнали. Разве что ее настоящий IQ и еще больше убедились в ее неадекватности.