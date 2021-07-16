События 15 июля 2016 года сделали Турцию сильнее

В ночь с 15 на 16 июля 2016 год в Турции была предпринята попытка военного переворота. Это было начало событий, растянувшихся на несколько дней и сопровождавшихся жертвами среди гражданского населения и разрушениями. Это был шок, национальная драма. Мирная страна, полна в сезон туристами, веселая и спокойная в одну ночь превратилась в арену сражений со стрельбой на улицах, захватом Генштаба ВС, телеканалов и аэропортов, бомбардировками с воздуха парламента и резиденции президента, взятием заложников и гибелью сотен людей.

Это был военный путч, какие происходили в Турецкой Республике в прошлом веке. Но его организаторы не учли, что Турция образца 2016 года - это не то неустойчивое, раздираемое внутренними проблемами государство, где мятежи и перевороты были привычным делом. За последние шестьдесят лет Турция пережила три завершившихся успехом переворота - в 1960, 1971 и 1980 годах, два из них были военными. Менее успешный произошел в 1997, совсем неудачный - в 2003 году. Военный путч 2016 года, думается, станет последним в этом порочном списке. Потому что изменилась Турция, изменился мир. Путчисты этого не учли, не рассчитали силу и решительность власти, которая не спасовала, а перешла в наступление и сделало все, чтобы обеспечить порядок и безопасность в стране. Изменился и турецкий народ. В этот раз граждане были не испуганно прячущимися наблюдателями, а активно помогали наводить порядок. Так бывает, когда власть избрана народом. Народ поддержал Президента Эрдогана, и это стало одной из важных составляющих победы в борьбе за стабильную и сильную Турцию.

Президент Эрдоган и его правительство сохранили единство и действовали в сложившейся ситуации решительно. Для противодействия попытке военного переворота в кратчайший срок были мобилизованы сохранившие лояльность армейские части, а также подразделения разведки и полиции. Президент посредством телеканалов призвал своих сторонников выйти на улицы. Обращение Президента к народу было передано в прямом эфире CNN Turk. "Пусть весь народ выйдет на площади. Мы дадим отпор оккупантам. Я призываю всех действовать, тогда мы сможем быстро положить этому конец", - заявил тогда турецкий лидер.

Интересная подробность - в последствии телеведущей канала Ханде Фират, к которой обратился за поддержкой эфиром глава страны, предлагали крупные суммы за телефон, по которому Президент Эрдоган обращался к нации, но журналистка решительно отказалась, потому что аппарат стал настоящей национальной реликвией, которой место в музее...

Обращение Президента немедленно растиражировали через радиоусилители для азана, установленные на минаретах тысяч мечетей. Отсутствие единства в рядах армии и выход на улицы и площади сотен тысяч обеспокоенных граждан, осуждение военного переворота почти всеми политическими партиями и видными политиками, даже оппозиционными, обеспечили провал путчистов и победу правительства.

Народ - это большая сила. Когда между руководством страны и народом существует связь, никакой мятеж не будет иметь успеха. У Азербайджана тоже есть своя подобная история, когда 4 октября 1994 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев обратился к народу и призвал граждан поддержать законные власти и предотвратить гражданскую войну. В ответ на призыв тысячи людей вышли на улицы, и мятеж, возглавляемый Суретом Гусейновым, провалился...

Надо отметить, что попытка переворота 15 июля в Турции не встретила поддержки нигде в мире. На международной арене действия путчистов были единогласно осуждены. Крупные державы, НАТО, Евросоюз выступили в поддержку конституционного порядка и демократически избранного правительства Турции, осудили незаконные действия военных. Азербайджан был первым, кто высказал свою решительную поддержку Президенту Эрдогану и его правительству.

В тот период многие предрекали Турции гражданскую войну, однако турецкое общество продемонстрировало зрелость и патриотизм, не допустив разжигание политической розни, угрожающей целостности страны. Не случайно 15 июля с тех пор отмечается как День демократии и национального единства.

Да, это был шок и потрясение для всех - и для Турции, и для ее друзей. Турецкий народ вышел из ситуации победителем, и сегодня, спустя пять лет после драматических событий, Турецкая Республика - это мощная держава, пользующаяся огромным влиянием, стабильная и безопасная. Но не забывающая уроки прошлого.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором подчеркнул, что азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию. Как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах, так и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

"Несомненно, Турецкая Республика вышла из этого тяжелого испытания, став еще сильнее. Успехи Вашей братской страны, достигнутые в последние годы в политической, экономической, военной и других сферах под Вашим мудрым руководством, еще раз подчеркивают значение "Дня демократии и национального единства" для турецкой государственности", - говорится в письме азербайджанского лидера.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Попытки переворотов в странах, где нет массовой поддержки путчистов со стороны населения, обречены на провал. Яркий тому пример - попытка переворота в Турции в июле 2016 года.

Группа военных при поддержке внешних сил попыталась свергнуть руководство страны, устроив самую настоящую кровавую бойню. Многие погибшие, в том числе мирные жители, это жертвы амбициозных планов людей, которые не видели перед собой абсолютно никакой перспективы. Были и внешние силы, которые попытались оказать поддержку тем, кто хотел прийти к власти таким путем. Но, видимо, они забыли, что на дворе не 60-70-е годы ХХ века, а новое тысячелетие. Нынешняя Турция совсем другая страна, с другими ориентирами, с новыми приоритетами, собственной внутренней и внешней политикой. Это независимое самодостаточное государство, которое определяет курс, исходя из своих собственных интересов, интересов, прежде всего, турецкого народа.

Турция сегодня стала одним из ведущих игроков как в регионе, так и на мировой арене. Всем, кто пытается строить планы против этой страны, с этим фактом следует, как минимум, считаться и не планировать действий, которые не найдут поддержки среди широких слоев турецкого населения".

Лейла Таривердиева