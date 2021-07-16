Судьба понтогона: Давид Давтян, как урок для армянских реваншистов

Это очень поучительная и знаковая история. В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова начался суд по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян - Давтяна Давида Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича. Рассмотрение дела назначено на 26 июля. Но уже интересны детали этого дела.

Начну же с уточнения , что Давтяну Давиду Тиграни и Суджяну Геворгу Рубеновичу предъявлены обвинения по статьям 228 ("Незаконное хранение оружия"), 276 ("Шпионаж"), 279 ("Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп"), 318 ("Незаконное пересечение государственной границы") Уголовного кодекса. Отвертеться тут не получиться. И винить в этом ,тот же самый Давид Давтян, должен только самого себя.

Дело в том, что в ноябре 2020 года на своей странице в Facebook он поделился кадрами, снятыми в Истису (Кяльбаджарский район Азербайджана). Купаясь в целебном источнике, Давтян обещает, что дойдет до берега Каспийского моря. Но уже через пару дней он был задержан азербайджанской стороной и теперь предстал перед судом.

Что теперь будет этот понтогон лепетать в свое оправдание? Что его насильно усадили в целебный источник Истису? Что он заблудился "мамой клянусь"? Что был пьян, под воздействием наркотиков, когда обещал дойти до берегов Каспийского моря? Или же начнет каяться , молить о прощении, петь гимн Азербайджана и утверждать, что не только освобожденный Карабах, но и Зангезур и Иреван являются историческими азербайджанскими территориями? Вариантов поведения у Давтяна много.

Но дело ведь не в нем одном. Дело в истории армянского бахвальства, сверкавших и потухших понтов, превращения из орла в петушка. Таких историй было много. Есть куча кадров, как армянские военнослужащие, ранее обещавшие разгром нашей армии, после пленения лепечут слова извинения и даже стройно шагают, признавая что "Карабах - это Азербайджан".

Да и в суде армянские военнослужащие уже успели рассказать кучу историй о том, как "воевали вынужденно , по причине безденежья", или о том, как их предали командиры. В общем, это шапито вызывает и смех, и презрение. Как вызывает презрение и информация о десяти тысячах дезертиров с армянской стороны. Они, эти дезертиры, спасли свои жизни, но показали реальную цену словам о "могучем духе армянских воинов".

Сейчас от армянской армии остались только фрагменты. Восстановиться, хотя бы до уровня довоенного, у нее не получится еще очень долго. Нет у Армении средств на это, да и резервы людские там очень ограничены. Плюс, и это самое главное, азербайджанская армия и после победоносной 44-дневной войны продолжает укрепляться.

Идут закупки самого современного оружия, происходит реформа в армии, патриотический дух на высоте, а людские ресурсы очень велики. Как велика и готовность граждан Азербайджана сделать все для скорейшего возвращения Ханкенди и ряда иных населенных пунктов, что пока находятся под контролем армянской стороны.Это и есть тот самый могучий "Железный кулак", что готов снова обрушиться на головы армянских реваншистов.

Они перешли к тактике мелких подлостей, устраивая провокации в зоне ответственности российских миротворцев. К ним, к россиянам, у нас накопилось множество вполне резонных вопросов. Их "слепота" стала слишком частой. Но, стреляют все же не россияне, а армяне. Это члены незаконных вооруженных формирований, которые должны были быть выведены отовсюду , согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября.

Увы, они все еще существуют. Но у провокаторов, которые позволяют себе выстрелы в сторону Шуши, должно быть четкое понимание того, что терпение азербайджанской стороны не безгранично. И в нужный момент их постигнет кара за все совершенное. Вот тогда и посмотрим, как закукарекают те, кто ныне представляются орлами. В том числе и в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Там, где оказался такой понтогон, как Давид Давтян, который до Баку и Каспийского моря дошел, но в таком статусе, о котором явно не мечтал и потом всю жизнь будет пытаться забыть, но ничего у него не получится.

Акпер Гасанов