Дело Арцруна живет!

Когда мы задаемся вопросом, что у них там, в Армении, курят, то спрашиваем об этом не просто из любопытства или для того, чтобы посмеяться над соседями, а из сострадания. Ведь если знать, что именно употребляют в Армении, что доводит их до галлюцинаций, можно будет и лечение прописать. А лечение, судя по публикациям в СМИ и соцсетях, реально требуется.

Армянское общество легко попадается на фейки. Прошедшая война показала, что его вера в мифы и сказки не ограничивается лишь далеким и недоказуемым прошлым. Армяне так искренне, с таким детским доверием воспринимали ложь, которой кормили их министерство обороны, официальные структуры, всевозможные пеговы и арцруны. Понятно, что после десятилетий зомбирования им было трудно так сразу взять и поверить, что никакие они не "львы" и не "боги войны", что их армия бессильна перед "кочевниками", а "потомки Тиграна" трусливы. Тогда это можно было понять, потому что о тысячах дезертиров, пачками сдававшихся в плен зинворах и прочих позорных фактах они тогда еще не знали... Но разве что-то изменилось после того, как стала известна правда? Правильно - нет.

Сегодня армянское общество живет новыми мифами. Видимо, по-другому оно просто не умеет. Вместо того, чтобы принять реалии и начать новую, нормальную жизнь, оно дает вновь затащить себя в болото. Поразительно, но после всего случившегося в Армении сегодня говорят о новой войне и строят планы дойти до Баку, верят, что азербайджанская армия на самом деле разгромлена, а армянская всего лишь "тактически отступила".

Похоже, хотя сказочник Арцрун и удалился от дел, дело его живет.

Читать то, что пишут сегодня в армянском сегменте соцсетей, довольно забавно. Давайте посмеемся вместе.