О плохом "танцоре" Пашиняне: что мешает Николу?

Есть известная поговорка, дающая ответ на вопрос о том, что мешает плохому танцору. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, образно говоря, уже не раз доказывал, что "танцор" из него никудышный. На политической арене всегда ценились те, чьи слова не расходятся с делами, а тут Воваевичу похвастаться просто нечем.

Он спровоцировал 44-дневную войну своими неуместными действиями и заявлениями, врал на протяжении всей войны о ее реальном ходе, проиграл войну, скрывая реальные потери армянской стороны в живой силе. Популизм и глупость Пашиняна стоила армянской стороне жизней от пяти до восьми тысяч молодых людей. Трупы некоторых из которых гнили в моргах, в спальных мешках.

В итоге, заслужив презрение и ненависть части армянского общества, он умудрился удержать власть. Но в том "заслуга" его главного конкурента - второго президента Армении Роберта Кочаряна. Презрение к нему перевесило презрение к Пашиняну. Плюс, есть куча доказательств того, что нынешние выборы прошли с огромными нарушениями и фальсификациями. Почему на них решило закрывать глаза мировое сообщество- тема отдельного разговора.

Фактом же является то, что Пашинян, которого в Армении многие именуют капитулянтом и предателем, остался у власти. Свой мандат он мог бы использовать для продвижения мирных инициатив, для налаживания отношений между Ереваном и Баку. Но, Воваевич, ввиду явной зависимости от внешних сил, решил снова встать на тропу провокационных и лживых заявлений.

Они были сделаны на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Который услышал, прибыв в Армению, что Пашиняна в его родной стране, мягко говоря, не все уважают. Его уже именуют диктатором. Как минимум, дашнаки и иные политические оппоненты, против которых Воваевич развязал террор, к которому остается слепо все то же мировое сообщество.

Знаете до чего договорился Пашинян? До утверждений, что у Азербайджана есть территориальные претензии к соседям. "Сейчас они говорят о Западном Азербайджане, у них есть Южный Азербайджан, Северо-Западный Азербайджан и т.д. Список Азербайджанов очень широк и это угроза не только безопасности Армении, но и региона в целом", причитал он.

Это примитивный авантюризм, присущий армянскому премьеру. Достаточно вспомнить о том, что во время 44-дневной войны он утверждал, что на стороне Азербайджана якобы воюет ИГИЛ и это проблема для безопасности России. То была примитивная попытка оправдать свои поражения в глазах армянского общества и мирового армянства, а также настроить Россию против Азербайджана.

Ясное дело, что ничего путного из этого не вышло. Да и не могло выйти. Хотя бы по той простой причине, что война велась на территории Азербайджана, что автоматически снимало любые претензии к нашей стране, ибо любое государство мира имеет право восстанавливать свою территориальную целостность любыми путями, включая военный. Особенно, если более четверти века велись безуспешные мирные переговоры.

Примитивно мыслящий авантюрист Пашинян ко всему прочему не учел и того, что Россия обладает возможностью для сбора всех необходимых разведданных, что в Москве прекрасно осведомлены обо всем, что в реальности происходило и происходит в регионе. Плюс, под трехсторонним заявлением от 10 ноября стоит подпись президента России, что также обнуляет любые инсинуации официального Еревана.

Но в том и состоит специфика момента, что Пашинян, как плохой танцор, вечно ищет повод обвинить в своих неудачах кого угодно, только не себя. Он лжет безостановочно и не краснея. Доказательств тому- куча. К примеру, 24 апреля 2021 года пресс-службы глав Армении и России распространили сообщения о том, что состоялся телефонный разговор Путин-Пашинян. В распространенном армянской стороной сообщении особо отмечается, что они беседовали о пленных, однако в российской версии и речи не было об этом.

Кроме того, 1 июня 2020 года сайт премьер-министра РА сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру РА Николу Пашиняну по случаю его Дня рождения. Затем он распространил другое сообщение о том, что состоялся телефонный разговор. Кремль ничего не сообщил о поздравительном послании - лишь о телефонной беседе, к тому же Пашинян выдумал несколько абзацев.

Наконец, доказанное примитивное и разоблаченное вранье последних дней- содержание телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном было грубо извращено. Пресс-служба Пашиняна придумала добрую половину этой беседы. Как, в условиях такого большого числа фактов лжи Воваевича, воспринимать любую информацию, которую он озвучивает, вопрос риторический.

Тем более, что есть доказанный факт длившейся почти три десятка лет оккупации 20% территорий Азербайджана, что и есть территориальные претензии РА к нашей стране. Азербайджан никогда не держал под оккупацией армянские земли. Мы всего лишь отвоевали свое. А то, что Зангезур, Гокче, Иреван это Западный Азербайджан и исторические земли Азербайджана, это исторический факт и тут нет места для манипуляций. Азербайджанцы имеют право вернуться на свои исторические земли и публичный отказ официального Еревана им в этом праве и есть преступление, достойное осуждения со стороны мирового сообщества.

Но в том и состоит армянская трагедия, что в этой стране нет политика, способного мыслить трезво. Там выбор был и остается между разграбившим Армению военным преступником Кочаряном и популистом и авантюристом Пашиняном. Последний, ко всему прочему, является еще и многократно пойманным за руку лжецом. Его ложь жалкая и примитивная, ее цели легко читаемы. В основе же всего есть попытка плохого танцора обвинить всех и вся в том, что он попросту не умеет танцевать.

Акпер Гасанов