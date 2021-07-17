Как Пашинян Президенту Ильхаму Алиеву ответить пытался

Есть те, кто учится на чужих ошибках, есть те, кто - на своих. Армения же не способна к обучению ни в каком варианте, из-за чего армянский народ раз за разом наступает на одни и те же грабли.

Осенью прошлого года армянам был преподан очередной урок, пожалуй, самый серьезный и шокирующий из "курса обучения" для самозванцев региона. Соседи рассчитывали, что окончили "школу", захватив чужими руками азербайджанские территории. Но оказалось, что за неумение воспринимать реалии их оставили на второй год.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан. На встрече он озвучил ряд месседжей, адресованных конкретно армянской стороне. Судя по реакции в Армении, соседи слушали выступление азербайджанского лидера очень внимательно, скрупулезно записывая и пробивая в гугл-переводчике. Вообще, есть ощущение, что выступлений Президента Азербайджана ждут в Армении с большим нетерпением и ловят каждое его слово. Понимают, что от сказанного зависит их, армян, судьба, хоть и не хотят признаваться себе в этом.

В этот раз глава государства снова попытался достучаться до сознания армянского народа и объяснить, к чему может привести нездоровое упрямство в вопросе достижения прочного мира. В Армении продолжают говорить о каком-то "статусе", обманывать свой народ, внушая ему несбыточные надежды. Власти страны не хотят, чтобы общество пришло к пониманию новых реалий, в которых решение вопросов, связанных с суверенными территориями Азербайджана, зависит только от воли Баку, а не Москвы или Франции, посол которой на встрече с Пашиняном лопочет что-то о неурегулированности конфликта.

"Если кто-то говорит, что конфликт не урегулирован, то пусть скажет, каким ему видится урегулирование, и что не урегулировано. Если речь идет о статусе "Нагорного Карабаха", то я сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, выражение вообще не должно употребляться. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах. На основании Указа, подписанного мною 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона, все. В ней объединились районы, относящиеся ко всему Карабаху. Создана Восточно-Зангезурская экономическая зона. Сейчас в Армении пребывают в истерике в связи с этим вопросом. В этом нет необходимости, Восточный Зангезур - наша историческая земля, Западный Зангезур - наша историческая земля", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Реакция армянской стороны была вполне ожидаема. В Ереване поспешили обвинить Баку в территориальных претензиях, хотя смысл сказанного заключался вовсе не в этом. Вместо того, чтобы засорять Сеть и эфир нечленораздельными звуками, нашим соседям полезнее было бы прислушаться к следующим словам азербайджанского лидера:

"Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть, мы готовы к началу этой работы. Однако со стороны Армении реакции, официальной реакции на это нет. По неофициальным каналам до нас доходят сведения о том, что Армения не готова к этому. Считаю, что это будет очень большой ошибкой".

Это не угроза, это указание туповатому школяру на его ошибки, которые, образно выражаясь, не позволят ему окончить школу, получить образование и добиться чего-то в жизни.

Премьер Армении Никол Пашинян, наверняка, считает, что очень многого добился в жизни, став главой такого недогосударства, как Армения. Тут надо сказать, что не повезло всем - и Пашиняну, и Армении. Николу - потому что вместо дальнейшего разрушения собственной страны он мог бы заняться более полезным делом, например, шил бы обувь. Но так сложилось, что оказался у руля страны, хотя представления не имеет, что с ним делать. Армении не повезло потому, что после изгнания из власти карабахских мошенников она могла бы обзавестись наконец нормальным руководителем, однако ей подсунули школяра-недоучку, и весь народ дружною толпою двинулся по протоптанному замкнутому кругу вслед за ним.

На сегодняшнем заседании Кабмина Армении школяр-недоучка Пашинян попытался ответить на последние заявления Президента Азербайджана. Получилось коряво и неубедительно. Конечно же, Азербайджан был обвинен в якобы территориальных претензиях к соседним государствам (а почему, собственно, во множественном числе?), назван главным дестабилизирующим фактором в регионе и препятствующей миру стороной. При этом, как утверждает армянский премьер, только он, Никол, точно знает, о чем говорили лидеры трех стран 11 января в Москве и чем занимается трехсторонняя комиссия по коммуникациям. На самом деле, говорит Никол Воваевич (ходят слухи, что после последней поездки в Москву он стал Владимировичем... врут, наверное), ни о каком Зангезурском коридоре речи нет, а это просто Азербайджан не хочет ничего разблокировать и жаждет продолжать блокаду Армении... Что еще?... Ах да, еще Азербайджан, оказывается, хочет делимитировать границы по "ложным картам", но она, Армения... не одна, конечно же, а вместе с российской стороной, примут меры и всем покажут. А самое интересно это то, что Пашинян через каждое слово поминает Минскую группу, апеллирует к ней, вспоминает какие-то заявления посредников и сданный в архив принцип самоопределения...

Вот такой вот получился "содержательный" ответ Президенту Азербайджана. Пашинян допустил очередную тактическую ошибку, пытаясь отрицать то, что отрицать невозможно.

Конечно, в сотый раз цитировать оригинальный, а не интерпретированный Ереваном, текст 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября, это выглядит странно, но чего не сделаешь ради блага соседей. Не важно, что хочет сказать армянам премьер Пашинян, говоря о встрече в Москве и работе комиссии по коммуникациям, потому что данный пункт документа звучит так: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

У кого-то все еще остались сомнения? Армянам нужно уяснить одну простую истину, которую всячески замазывает официальный Ереван. Она заключается в следующем: разблокировки коммуникаций для Армении без выполнения вышеуказанного пункта заявления полностью не будет. Или все, или ничего. Азербайджан, как всем понятно, от этого нисколько не пострадает, а что будет дальше с Арменией - тоже ни для кого не секрет.

Далее. Процессу делимитации препятствует как раз Армения. Армянская сторона никак не хочет смириться с тем, что придется возвращаться в прежние границы, ищет лазейки, роется в архивах, вытаскивая на свет сомнительные карты и углубляясь во времена динозавров. Азербайджан уже высказал свою позицию, основанную на международном праве, и просто ожидает, когда соседи пройдут все стадии отрицания - гнев, торг, депрессию - и, наконец, придут к принятию реалий. А то, что Пашинян особо отметил в своей "обвинительной речи" участок границы в Кельбаджаре, то это и не удивительно - Армения все еще надеется заполучить целиком золоторудное месторождение Сеюдлю (Зод), которое незаконно разграбляла за компанию с иностранными партнерами в годы оккупации.

И, кстати, не нужно пугать Азербайджан российской стороной, что неоднократно пытался делать в своей речи Пашинян. Воваевич он или Владимирович, это делу не поможет. Чьи бы пограничники не стояли на армянской границе, это внутреннее дело Армении, которое на позицию Азербайджана никак не повлияет. Мы не хотим больше того, что имели до конфликта. Хотя большая часть территорий Армении, тот же Зангезур, исторически действительно являются азербайджанскими территориями, Баку не выдвигает территориальных претензий, а сказанное Президентом о возвращении следует понимать буквально - как возвращение на земли предков азербайджанского населения, изгнанного оттуда в конце 80-х годов прошлого века. Вот и все, ничего страшного.

В условиях открывшегося армянам после завершения конфликта окна возможностей запугивать свой народ "азербайджанской агрессией" означает лишить его будущего. Это попытка отвлечь внимание армянского народа от реалий, затушевать те позитивные перспективы, которые сулит армянам добрососедство с Азербайджаном, демонизировать соседа и преднамеренно искажать все благоприятные для Армении посылы, озвучиваемые официальным Баку. Вытаскивать на свет какие-то принципы урегулирования, напоминать о неком "самоопределении", пытаться реанимировать Минскую группу, четверть века успешно помогавшую армянам укреплять статус-кво - все это бесполезные усилия, которые Еревану в новых реалиях можно было бы применить с большей пользой для своего народа.

Победив на выборах, Пашинян получил уникальную возможность реализовать народное доверие во благо страны. Люди выбрали его не за красивые глаза. Если уж народ проголосовал за проигравшего войну премьера, это значит, что армяне устали от конфронтации и надеются на скорое завершение их проблем. Ведь каждый здравомыслящий армянин понимал, что тяжелое положение Армении напрямую связано с оккупацией. Пашинян, сам того, возможно, не желая, подтолкнул завершение конфликта, проиграл войну, получил в благодарность за снятие этого камня с шеи армянского народа вотум доверия и... и вновь вернулся к тому, с чего начал.

Никол совершает ту же ошибку, что и все его предшественники, - надеется на третью силу, которая придет, возьмет армян на ручки и растопчет всех, кто им не нравится.

А значит, очередные грабли уже за следующим поворотом.

Лейла Таривердиева