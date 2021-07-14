Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили за всех наших шехидов на поле боя и можем этим гордиться

Мы отомстили за всех наших шехидов на поле боя и можем этим гордиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.

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