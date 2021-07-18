Президент Европейского совета посетил шамахинскую Джума-мечеть

Президент Европейского совета Шарль Мишель 18 июля в рамках рабочего визита в Азербайджан побывал в Шамахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гость посетил шамахинскую Джума-мечеть - один из старейших мусульманских храмов Южного Кавказа и Ближнего Востока.

Президента Европейского совета Шарля Мишеля встретил помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров.

Имам мечети Мархамат Мустафаев рассказал гостю о мечети. Было отмечено, что мечеть была построена в 743 году, в период правления халифа Халида ибн Валияда в честь приезда его брата Муслима ибн Валияда в Азербайджан.

Гость также ознакомился с музеем во дворе мечети. Было отмечено, что во время мартовских погромов, совершенных вооруженными армянскими дашнакскими группировками в 1918 году, в Шамахе тоже был совершен геноцид. Самый крупный погром произошел в Джума-мечети. Армяне, увидевшие, как жители Шамахи укрылись в доме Аллаха, подожгли мечеть и убили около 1700 ни в чем не повинных людей. Мечеть, которая в советское время по известным причинам не использовалась по назначению, находилась под угрозой разрушения.

Было доведено до внимания гостя, что этот исторический памятник был отремонтирован в 1980 году по поручению и инициативе великого лидера Гейдара Алиева, который уделял большое внимание развитию Азербайджана во всех сферах, включая защиту наших национальных и духовных ценностей. Капитальные ремонтные работы в Государственном историко-архитектурном памятнике Джума-мечеть были осуществлены в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Адрес толерантности - Азербайджан". Медресе, древние келья и могилы, обнаруженные во время реставрационных работ в 1970-80-х годах, были сохранены в их первоначальном виде и отреставрированы, проведены работы по благоустройству. В 2013 году состоялась церемония открытия мечети после реставрации с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.