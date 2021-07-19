Армения снова обстреляла Нахчыван

Боевые позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района  вновь подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

19 июля в 20:50 позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении.

С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.