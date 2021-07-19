https://news.day.az/politics/1363166.html Армения снова обстреляла Нахчыван - Азербайджан открыл ответный огонь
Армения снова обстреляла Нахчыван - Азербайджан открыл ответный огонь
Боевые позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района вновь подверглись обстрелу.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
19 июля в 20:50 позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении.
С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
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