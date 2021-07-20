Азербайджан занял принципиальную позицию в контексте открытия коммуникаций в регионе

После исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе возникли новые форматы сотрудничества, возможности для открытия коммуникаций. Азербайджан занял в данном вопросе принципиальную позицию, и никто не может помешать этому процессу.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

Она отметила, что нагорно-карабахский конфликт канул в Лету.

"Необходимо смотреть в будущее и использовать новую атмосферу сотрудничества, а Армения может извлечь из этого выгоду. Эта страна должна отказаться от своих реваншистских притязаний и провокационных действий, присоединиться к сотрудничеству и подумать о стабильности в регионе. Потому что сегодня у Армении, которая находится в состоянии глубокого политического и социально-экономического кризиса, нет другого выхода.

В трехстороннем заявлении, принятом 10 ноября прошлого года после второй Карабахской войны, говорится об открытии всех коммуникаций в регионе, что сулит широкие перспективы будущему развитию региона. Азербайджан делает все, что нужно, для открытия коммуникаций, и занял принципиальную позицию по этому вопросу. Но Армения, похоже, пытается затормозить этот процесс.

Однако хорошо известно, что у Армении нет возможности воспрепятствовать этому. Потому что сегодня Армения оказалась в сложной ситуации именно из-за своей агрессивной политики. Держа под оккупацией наши земли в течение 30 лет, Армения превратила себя в страну - региональный тупик. Сегодня у этой страны есть только один выход - подключиться к сотрудничеству.

Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что "... сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу. Мы готовы к этому..." - единственный выход для Армении. Так как если Армения не присоединится к сотрудничеству, то она останется страной - тупиком, по-прежнему будет исключена из международных проектов и процессов развития в регионе. Этот путь ведет Армению к самоуничтожению. Армения должна незамедлительно начать переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном и выполнить свои обязательства по открытию коммуникаций в регионе, иначе ее ждет печальное будущее", - сказала Гасанова.