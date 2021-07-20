Кавказский вояж Шарля Мишеля

Завершился визит на Южный Кавказ президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в ходе которого он посетил Азербайджан, Армению и Грузию. 

Все три государства Южного Кавказа поддерживают разные уровни отношений с Европейским Союзом.

Грузия уже подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2016 году. 

Армения является участником проекта ЕС "Восточное партнерство", кроме того подписало в 2017 году Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. 

Азербайджан участвует в проекте "Восточного партнерства", а также ведет переговоры по подписанию с ЕС Соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. 

Таким образом, все три страны развивают свои отношения с ЕС, согласно своим интересам и стремлениям. 

Визит Ш. Мишеля в регион Южного Кавказа скорее всего был приурочен к тому, что после завершения Второй Карабахской войны и практического завершения карабахского конфликта сложилась новая геополитическая ситуация. 

В ходе своего турне Ш. Мишель вначале посетил Армению, где как обычно, выслушал истошные стоны и плачи армянского руководства, жалобы на соседние Азербайджан и Турцию, мольбы об экономической помощи, а также обещания переориентировать страну в ближайшее время на тесное сотрудничество с ЕС. 

Как обычно, руководители Армении завели свои старые песни о самом "несчастном" и "древнем" народе в мире, которому угрожают "кровожадные" тюрки, готовые стереть с лица земли первую христианскую нацию на земле, которая в момент появления христианства на Святой Земле жила, как минимум, на расстоянии нескольких тысяч километров от места рождения Иисуса Христа в Вифлееме. 

Далее бывший главный редактор маленькой желтой газетёнки, а ныне премьер-министр Н. Пашинян пожаловался высокому гостю из Брюсселя на Азербайджан, который, по его мнению, "незаконно" освободил свою территорию от оккупации и желает вернуть почти 1 миллион азербайджанских беженцев на свою родину, что, по его мнению, является "нарушением прав" армянского народа. 

Не успокаиваясь, Никол Воваевич повторил свои старые избитые фразы о "миролюбии" и "благих намерениях" армянской стороны, которая, видите ли, хочет мира, но при этом не желает отказываться от своих территориальных претензий к Азербайджану. 

Все миролюбие Н. Пашиняна заключается в том, что потерпев сокрушительное поражение и капитулировав, он вновь пытается разжечь пожар войны и стремится к реваншу, который может стереть Армению с политической карты мира. 

Как всегда, пытаясь сыграть на туркофобских и исламофобских настроениях, которые сейчас стали довольно популярными в Европе, Н. Пашинян клялся в своей приверженности европейским ценностям, умалчивая о том, что уже начал репрессии по отношению к армянской оппозиции, мстя за все, что было сделано и сказано против него в ходе предвыборной кампании. 

На момент визита Ш. Мишеля все армянское руководство стало настолько евроатлантическим, что все речи и выступления лидеров Армении были посвящены тесному сотрудничеству с ЕС, обещаниям создать широкие возможности для инвесторов из стран ЕС, со всеми возможными привилегиями, правда, запамятовав тот факт, что Армения - член ЕАЭС и ОДКБ, участие в которых налагает на нее определенные обязательства. 

Двуличие властей Еревана, как всегда, проявилось и в том, что широко раскрыв объятия ЕС (в надежде урвать как можно больше денег), оно в очередной раз пытается заключить сговор за спиной своего главного союзника - России. 

Состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля - ФОТО - ВИДЕО

Состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля - ФОТО - ВИДЕО

Согласно неофициальным осведомленным источникам в Брюсселе, в ответ на получение помощи в размере 2 миллиардов евро от ЕС, премьер Н. Пашинян дал согласие на постепенное свертывание работы Армянской АЭС, которая, как известно, принадлежит компании "Росатом", не поставив в известность российскую сторону, что было одним из условий получения столь значительной помощи. 

Решив поразить гостя из Брюсселя достопримечательностями Еревана (которых осталось не так много после уничтожения древних азербайджанских мечетей, дворцов и крепости), армянское руководство организовало посещение ереванского метро, которое было построено в советское время, в 1981 году. 

У входа станции метро висела карта "великой Армении", в территорию которой входят территории современных государств Азербайджана, Турции и Грузии, на которые, как известно, претендует Армения.

Конечно, высокий гость оценил древнеармянское гостеприимство. Вкусил коньяк, лаваш, долму, которые приватизированы армянской кухней у других народов. 

Ш. Мишель, в свойственной для представителей ЕС манерой, по принципу "ребята давайте жить дружно", пообещал содействие умирающей армянской экономике и объявил о выделении крупной суммы из фондов ЕС для ее спасения. 

Исходя из принципов христианской солидарности, Ш. Мишель обещал поддержку "островку" христианства в море ислама (как любят преподносить себя лидеры Армении), повторив слова о том, что ЕС готов стать посредником в деле решения пограничных конфликтов между Арменией и Азербайджаном, но не стал соглашаться с позицией армянской стороны, которая обвиняет во всем Азербайджан. 

Естественно, чтобы доставить удовольствие своим армянским партнерам, которые во всем пошли на уступки и готовы сдать своего стратегического союзника, повторил их тезисы о некоем статусе, который надо обсуждать, но зацикливаться на нем не стал, помня о том, что следующий пункт остановки - Баку. 

Завершив свой визит в Армению, глава Европейского Совета прибыл в Азербайджан, где повестка дня и программа визита отличались от ереванской.

Посетив вначале современный Бакинский порт в Аляте и центр управления спутниками "Азеркосмоса", высокий европейский гость сам смог убедиться, что прибыл в страну, где развиваются передовые технологии и высокие доходы от нефти направлены на создание современной инфраструктуры и современных технологий, с использованием опыта и возможностей европейских компаний. 

После этого Ш. Мишель посетил древнюю мечеть в городе Шамаха и воочию смог убедиться, что в Азербайджане бережно сохраняют достояние прошлого во имя будущего. 

Получив подробную информацию о том, что все религии в стране пользуются полной свободой и поддержкой со стороны государства, Ш. Мишель был поражен той заботой, которой пользуются представители основных мировых религий в Азербайджане, в особенности православные, католики и иудеи. Ведь в отличии от соседней Армении, где представители армян-католиков постоянно конфликтуют с Армянской Апостольской Церковью, которую поддерживают официальные армянские власти. 

Апофеозом визита Ш. Мишеля явилась встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и их совместная пресс-конференция. 

Все точки над "i" были сразу же расставлены азербайджанским лидером, который объяснил главе Европейского Совета, что Вторая Карабахская война поменяла не только статус-кво в регионе, но и окончательно положила конец застарелому конфликту. 

Президент Ильхам Алиев призвал армянскую сторону стремиться к достижению мирного соглашения. 

Евросоюз хочет стратегических отношений с Азербайджаном - по итогам визита Шарля Мишеля в Баку

Евросоюз хочет стратегических отношений с Азербайджаном - по итогам визита Шарля Мишеля в Баку

В отличие от армянских руководителей, которые привыкли ябедничать и обвинять Азербайджан во всех смертных грехах, выступление Президента Ильхама Алиева было построено на том, что стороны должны стремиться к миру и диалогу, а не к взаимным обвинениям друг к другу.

Одним из главным направлений партнерства между Азербайджаном и ЕС является сотрудничество с области энергетической безопасности. 

Азербайджан становится одним из главных поставщиков газа на европейский рынок благодаря проектам ТАР/TANAP (на который с 1 января 2021 году было поставлено почти 3 млрд. куб.м газа), что было высоко оценено гостем из Брюсселя. 

Не смотря на постоянные обвинения из Еревана, Ш. Мишель сам убедился в наличии в Азербайджане мультиконфессионального общества, высоко оценив это в своем выступлении. 

Президент Ильхам Алиев в очередной раз заявил о готовности содействовать открытию всех логистических коридоров в регионе при условии, что и армянская сторона откажется от новых толкований, подписанных трехсторонним заявлением, и освободит ранее захваченные 7 азербайджанских эксклавов в Казахском районе, которые являются одним из главных препятствий в восстановлении железнодорожного пути из Азербайджана в Армению через Грузию, о чем армянская сторона старается умалчивать, пытаясь вводить в заблуждение партнеров из ЕС. 

Одной из основных проблем отношений с Арменией является отказ от предоставления карт минных полей освобожденных азербайджанских территорий, которые буквально с боем приходится добиваться у армянской стороны, которая не хочет их предоставлять в надежде на будущий реванш. 

Опытный политик, бывший премьер-министр Бельгии Ш. Мишель, который "съел собаку" на внутрибельгийских переговорах, где буквально в последний момент удалось сохранить единство Бельгии (которая разваливалась из-за фламандских сепаратистов), не стал говорить ни о каком статусе в Баку, отлично понимая, что это вызовет резкую ответную реакцию главы азербайджанского государства. 

Для официального Брюсселя отношения с Азербайджаном, лидером региона и поставщиком газа на рынок ЕС, важнее проармянских финтов и антиазербайджанских выступлений некоторых депутатов Европарламента, которые порой делают все, сами того не понимая, для разрушения энергобезопасности Европы и Европейского единства, завещанного генералом Де Голлем, однажды сказав: "Единая Европа простирается от Атлантики до Урала".

Ш. Мишель предпочел сделать упор на будущем партнерстве между Азербайджаном и ЕС, отмечая важность отношений в энергетической сфере, больше, чем декларативные реверансы, сделанные им в Ереване. 

Повторяя свои тезисы о готовности ЕС стать посредником в решении пограничных вопросов между Азербайджаном и Арменией, Ш. Мишель апеллировал к опыту ЕС по решению конфликтов, хотя особым успехом похвастаться вроде нечем. 

Отличие визита в Азербайджан от визита в Армению заключается в том, что азербайджанская сторона ни о чем ни Ш. Мишеля, ни ЕС не просила и просить не собиралась.

Независимый внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева отличается опорой на собственные силы и верностью обязательств, данных партнерам. 

Баку и ЕС находятся на пороге нового этапа развития - Итоги визита главы Евросовета в Азербайджан

Баку и ЕС находятся на пороге нового этапа развития - Итоги визита главы Евросовета в Азербайджан

В отличие от Армении, которая постоянно пытается усидеть на двух стульях, стараясь урвать все, что возможно у всех подряд, шантажируя своих союзников и партнеров тем, что может всегда переметнуться на другую сторону. 

ЕС выделил 2,5 миллиарда евро государству-агрессору Армении и смехотворную помощь в 150 миллионов евро Азербайджану на восстановление после войны, совершенно не задумываясь над тем, что пострадавшими в ходе военных действий являются азербайджанские территории, которые армянские вооруженные формирования превратили в выжженную землю, разрушив города и села, заминировав тысячами мин. 

Но Азербайджан не привык никого просить о помощи и лить слезы, кланяясь богатым дядям. Да и не нуждается в этих подачках, которыми потом некоторые европейские политики будут упрекать и шантажировать, пытаясь заставить отказаться от независимой политики. 

Ведь одной из основных причин, по которой пока еще не подписано всеобъемлющее соглашение между Азербайджаном и ЕС является то, что попытки отказаться от признания принципов территориальной целостности в преамбуле документа, застопорили процесс работы над этим важным соглашением, так же, как и отстаивание позиции по некоторым вопросам, затрагивающим суверенные права Азербайджана. 

Иногда складывается впечатление, что политикам из Брюсселя больше по душе подхалимы из Еревана, готовые в любой момент отказаться от подписанного документа, чем всегда верный своим словам и обязательствам Баку.

Подводя итог визита Ш. Мишеля, можно еще раз подчеркнуть, что Азербайджан продолжает свой неизменный курс на равноправное партнерство с ЕС. Готов и далее развивать и укреплять сотрудничество в сфере энергетической безопасности, на основе принципов территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. 

Одновременно, азербайджанская сторона приветствует намерение ЕС оказать посреднические услуги в налаживании диалога и решения вопросов демаркации границы с Арменией при условии, что армянская сторона займет более конструктивную позицию и перестанет жонглировать по-своему пунктами подписанных трехсторонних Заявлений. 

Также азербайджанская сторона продолжит свои усилия по скорейшему открытию транспортных коридоров, как Зангезурского, так и через Казахский район, при условии, что армянская сторона откажется от дальнейшей оккупации незаконно присвоенных азербайджанских эксклавов.

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Европа, как и Москва слезам не верит - на что жаловался Пашинян Шарлю Мишелю

Также армянская сторона должна перестать толковать пункт трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, касающегося коридора из западных районов Азербайджана через Армению в Нахчыван как только железнодорожный путь, отказываясь предоставить такую же возможность для автомобильного, энергетического и других видов транспорта. 

Посетив Азербайджан и встретившись с Президентом Ильхамом Алиевым, Ш. Мишель, наверняка, получил четкие ответы на все поставленные им вопросы и имеет полное представление о позиции азербайджанской стороны, которая готова подписать мирное соглашение с Арменией на принципах признания территориальной целостности друг друга и отказа от желания присвоить чужую территорию. 

Наверняка, Ш. Мишель понял, что сотрудничество ЕС с Азербайджаном принесет взаимную выгоду обеим сторонам, а мир в регионе послужит делу общеевропейской безопасности и стабильности.  

Между Баку и Брюсселем есть вопросы, которые возможно решить, при отказе от вмешательства во внутренние дела и попыток давления со стороны определенных туркофобских и исламофобских сил, которые прикрываясь громкими лозунгами, пытаются навязать свои мнение и позицию. 

Давление на Азербайджан бесперспективно и лишь будет отдалять его от единого Европейского дома, тем более, что те круги, которые пытаются использовать это давление, больше настроены не на расширение и укрепление влияния ЕС, а наоборот, занимаются саботажем и подрывают основы идей отцов-создателей единой Европы.

Визит в Грузию можно назвать не двусторонним, а скорее всего многосторонним, так как в Батуми, куда прибыл Ш. Мишель, состоялась конференция, с участием ЕС и государств, подписавших ассоциированные соглашения: Грузия, Молдова и Украина. 

Все эти страны давно уже продекламировали желание стать полноправными членами ЕС. Однако, надежд на такое членство в обозримом будущем довольно мало, так как в очереди на членство уже стоят ряд балканских стран: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, каждая из которых имеет различные статусы в переговорном процессе с ЕС. 

Встречи Ш. Мишеля с руководством Грузии показали, что желание стать полноправным членом ЕС является стратегической линией грузинского правительства. Партнерство Грузии с ЕС не только поможет переживающей не лучшие времена (в связи с пандемией коронавируса) грузинской экономике, но и будет способствовать общему налаживанию мира и стабильности в регионе.

Пярвин Мирзазаде