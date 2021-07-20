Кавказский вояж Шарля Мишеля

Завершился визит на Южный Кавказ президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в ходе которого он посетил Азербайджан, Армению и Грузию.

Все три государства Южного Кавказа поддерживают разные уровни отношений с Европейским Союзом.

Грузия уже подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2016 году.

Армения является участником проекта ЕС "Восточное партнерство", кроме того подписало в 2017 году Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Азербайджан участвует в проекте "Восточного партнерства", а также ведет переговоры по подписанию с ЕС Соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

Таким образом, все три страны развивают свои отношения с ЕС, согласно своим интересам и стремлениям.

Визит Ш. Мишеля в регион Южного Кавказа скорее всего был приурочен к тому, что после завершения Второй Карабахской войны и практического завершения карабахского конфликта сложилась новая геополитическая ситуация.

В ходе своего турне Ш. Мишель вначале посетил Армению, где как обычно, выслушал истошные стоны и плачи армянского руководства, жалобы на соседние Азербайджан и Турцию, мольбы об экономической помощи, а также обещания переориентировать страну в ближайшее время на тесное сотрудничество с ЕС.

Как обычно, руководители Армении завели свои старые песни о самом "несчастном" и "древнем" народе в мире, которому угрожают "кровожадные" тюрки, готовые стереть с лица земли первую христианскую нацию на земле, которая в момент появления христианства на Святой Земле жила, как минимум, на расстоянии нескольких тысяч километров от места рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Далее бывший главный редактор маленькой желтой газетёнки, а ныне премьер-министр Н. Пашинян пожаловался высокому гостю из Брюсселя на Азербайджан, который, по его мнению, "незаконно" освободил свою территорию от оккупации и желает вернуть почти 1 миллион азербайджанских беженцев на свою родину, что, по его мнению, является "нарушением прав" армянского народа.

Не успокаиваясь, Никол Воваевич повторил свои старые избитые фразы о "миролюбии" и "благих намерениях" армянской стороны, которая, видите ли, хочет мира, но при этом не желает отказываться от своих территориальных претензий к Азербайджану.

Все миролюбие Н. Пашиняна заключается в том, что потерпев сокрушительное поражение и капитулировав, он вновь пытается разжечь пожар войны и стремится к реваншу, который может стереть Армению с политической карты мира.

Как всегда, пытаясь сыграть на туркофобских и исламофобских настроениях, которые сейчас стали довольно популярными в Европе, Н. Пашинян клялся в своей приверженности европейским ценностям, умалчивая о том, что уже начал репрессии по отношению к армянской оппозиции, мстя за все, что было сделано и сказано против него в ходе предвыборной кампании.

На момент визита Ш. Мишеля все армянское руководство стало настолько евроатлантическим, что все речи и выступления лидеров Армении были посвящены тесному сотрудничеству с ЕС, обещаниям создать широкие возможности для инвесторов из стран ЕС, со всеми возможными привилегиями, правда, запамятовав тот факт, что Армения - член ЕАЭС и ОДКБ, участие в которых налагает на нее определенные обязательства.

Двуличие властей Еревана, как всегда, проявилось и в том, что широко раскрыв объятия ЕС (в надежде урвать как можно больше денег), оно в очередной раз пытается заключить сговор за спиной своего главного союзника - России.

Согласно неофициальным осведомленным источникам в Брюсселе, в ответ на получение помощи в размере 2 миллиардов евро от ЕС, премьер Н. Пашинян дал согласие на постепенное свертывание работы Армянской АЭС, которая, как известно, принадлежит компании "Росатом", не поставив в известность российскую сторону, что было одним из условий получения столь значительной помощи.

Решив поразить гостя из Брюсселя достопримечательностями Еревана (которых осталось не так много после уничтожения древних азербайджанских мечетей, дворцов и крепости), армянское руководство организовало посещение ереванского метро, которое было построено в советское время, в 1981 году.

У входа станции метро висела карта "великой Армении", в территорию которой входят территории современных государств Азербайджана, Турции и Грузии, на которые, как известно, претендует Армения.

Конечно, высокий гость оценил древнеармянское гостеприимство. Вкусил коньяк, лаваш, долму, которые приватизированы армянской кухней у других народов.

Ш. Мишель, в свойственной для представителей ЕС манерой, по принципу "ребята давайте жить дружно", пообещал содействие умирающей армянской экономике и объявил о выделении крупной суммы из фондов ЕС для ее спасения.

Исходя из принципов христианской солидарности, Ш. Мишель обещал поддержку "островку" христианства в море ислама (как любят преподносить себя лидеры Армении), повторив слова о том, что ЕС готов стать посредником в деле решения пограничных конфликтов между Арменией и Азербайджаном, но не стал соглашаться с позицией армянской стороны, которая обвиняет во всем Азербайджан.

Естественно, чтобы доставить удовольствие своим армянским партнерам, которые во всем пошли на уступки и готовы сдать своего стратегического союзника, повторил их тезисы о некоем статусе, который надо обсуждать, но зацикливаться на нем не стал, помня о том, что следующий пункт остановки - Баку.

Завершив свой визит в Армению, глава Европейского Совета прибыл в Азербайджан, где повестка дня и программа визита отличались от ереванской.

Посетив вначале современный Бакинский порт в Аляте и центр управления спутниками "Азеркосмоса", высокий европейский гость сам смог убедиться, что прибыл в страну, где развиваются передовые технологии и высокие доходы от нефти направлены на создание современной инфраструктуры и современных технологий, с использованием опыта и возможностей европейских компаний.

После этого Ш. Мишель посетил древнюю мечеть в городе Шамаха и воочию смог убедиться, что в Азербайджане бережно сохраняют достояние прошлого во имя будущего.

Получив подробную информацию о том, что все религии в стране пользуются полной свободой и поддержкой со стороны государства, Ш. Мишель был поражен той заботой, которой пользуются представители основных мировых религий в Азербайджане, в особенности православные, католики и иудеи. Ведь в отличии от соседней Армении, где представители армян-католиков постоянно конфликтуют с Армянской Апостольской Церковью, которую поддерживают официальные армянские власти.

Апофеозом визита Ш. Мишеля явилась встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и их совместная пресс-конференция.

Все точки над "i" были сразу же расставлены азербайджанским лидером, который объяснил главе Европейского Совета, что Вторая Карабахская война поменяла не только статус-кво в регионе, но и окончательно положила конец застарелому конфликту.

Президент Ильхам Алиев призвал армянскую сторону стремиться к достижению мирного соглашения.

В отличие от армянских руководителей, которые привыкли ябедничать и обвинять Азербайджан во всех смертных грехах, выступление Президента Ильхама Алиева было построено на том, что стороны должны стремиться к миру и диалогу, а не к взаимным обвинениям друг к другу.

Одним из главным направлений партнерства между Азербайджаном и ЕС является сотрудничество с области энергетической безопасности.

Азербайджан становится одним из главных поставщиков газа на европейский рынок благодаря проектам ТАР/TANAP (на который с 1 января 2021 году было поставлено почти 3 млрд. куб.м газа), что было высоко оценено гостем из Брюсселя.

Не смотря на постоянные обвинения из Еревана, Ш. Мишель сам убедился в наличии в Азербайджане мультиконфессионального общества, высоко оценив это в своем выступлении.

Президент Ильхам Алиев в очередной раз заявил о готовности содействовать открытию всех логистических коридоров в регионе при условии, что и армянская сторона откажется от новых толкований, подписанных трехсторонним заявлением, и освободит ранее захваченные 7 азербайджанских эксклавов в Казахском районе, которые являются одним из главных препятствий в восстановлении железнодорожного пути из Азербайджана в Армению через Грузию, о чем армянская сторона старается умалчивать, пытаясь вводить в заблуждение партнеров из ЕС.

Одной из основных проблем отношений с Арменией является отказ от предоставления карт минных полей освобожденных азербайджанских территорий, которые буквально с боем приходится добиваться у армянской стороны, которая не хочет их предоставлять в надежде на будущий реванш.

Опытный политик, бывший премьер-министр Бельгии Ш. Мишель, который "съел собаку" на внутрибельгийских переговорах, где буквально в последний момент удалось сохранить единство Бельгии (которая разваливалась из-за фламандских сепаратистов), не стал говорить ни о каком статусе в Баку, отлично понимая, что это вызовет резкую ответную реакцию главы азербайджанского государства.

Для официального Брюсселя отношения с Азербайджаном, лидером региона и поставщиком газа на рынок ЕС, важнее проармянских финтов и антиазербайджанских выступлений некоторых депутатов Европарламента, которые порой делают все, сами того не понимая, для разрушения энергобезопасности Европы и Европейского единства, завещанного генералом Де Голлем, однажды сказав: "Единая Европа простирается от Атлантики до Урала".

Ш. Мишель предпочел сделать упор на будущем партнерстве между Азербайджаном и ЕС, отмечая важность отношений в энергетической сфере, больше, чем декларативные реверансы, сделанные им в Ереване.

Повторяя свои тезисы о готовности ЕС стать посредником в решении пограничных вопросов между Азербайджаном и Арменией, Ш. Мишель апеллировал к опыту ЕС по решению конфликтов, хотя особым успехом похвастаться вроде нечем.

Отличие визита в Азербайджан от визита в Армению заключается в том, что азербайджанская сторона ни о чем ни Ш. Мишеля, ни ЕС не просила и просить не собиралась.

Независимый внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева отличается опорой на собственные силы и верностью обязательств, данных партнерам.

В отличие от Армении, которая постоянно пытается усидеть на двух стульях, стараясь урвать все, что возможно у всех подряд, шантажируя своих союзников и партнеров тем, что может всегда переметнуться на другую сторону.

ЕС выделил 2,5 миллиарда евро государству-агрессору Армении и смехотворную помощь в 150 миллионов евро Азербайджану на восстановление после войны, совершенно не задумываясь над тем, что пострадавшими в ходе военных действий являются азербайджанские территории, которые армянские вооруженные формирования превратили в выжженную землю, разрушив города и села, заминировав тысячами мин.

Но Азербайджан не привык никого просить о помощи и лить слезы, кланяясь богатым дядям. Да и не нуждается в этих подачках, которыми потом некоторые европейские политики будут упрекать и шантажировать, пытаясь заставить отказаться от независимой политики.

Ведь одной из основных причин, по которой пока еще не подписано всеобъемлющее соглашение между Азербайджаном и ЕС является то, что попытки отказаться от признания принципов территориальной целостности в преамбуле документа, застопорили процесс работы над этим важным соглашением, так же, как и отстаивание позиции по некоторым вопросам, затрагивающим суверенные права Азербайджана.

Иногда складывается впечатление, что политикам из Брюсселя больше по душе подхалимы из Еревана, готовые в любой момент отказаться от подписанного документа, чем всегда верный своим словам и обязательствам Баку.

Подводя итог визита Ш. Мишеля, можно еще раз подчеркнуть, что Азербайджан продолжает свой неизменный курс на равноправное партнерство с ЕС. Готов и далее развивать и укреплять сотрудничество в сфере энергетической безопасности, на основе принципов территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Одновременно, азербайджанская сторона приветствует намерение ЕС оказать посреднические услуги в налаживании диалога и решения вопросов демаркации границы с Арменией при условии, что армянская сторона займет более конструктивную позицию и перестанет жонглировать по-своему пунктами подписанных трехсторонних Заявлений.

Также азербайджанская сторона продолжит свои усилия по скорейшему открытию транспортных коридоров, как Зангезурского, так и через Казахский район, при условии, что армянская сторона откажется от дальнейшей оккупации незаконно присвоенных азербайджанских эксклавов.

Также армянская сторона должна перестать толковать пункт трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, касающегося коридора из западных районов Азербайджана через Армению в Нахчыван как только железнодорожный путь, отказываясь предоставить такую же возможность для автомобильного, энергетического и других видов транспорта.

Посетив Азербайджан и встретившись с Президентом Ильхамом Алиевым, Ш. Мишель, наверняка, получил четкие ответы на все поставленные им вопросы и имеет полное представление о позиции азербайджанской стороны, которая готова подписать мирное соглашение с Арменией на принципах признания территориальной целостности друг друга и отказа от желания присвоить чужую территорию.

Наверняка, Ш. Мишель понял, что сотрудничество ЕС с Азербайджаном принесет взаимную выгоду обеим сторонам, а мир в регионе послужит делу общеевропейской безопасности и стабильности.

Между Баку и Брюсселем есть вопросы, которые возможно решить, при отказе от вмешательства во внутренние дела и попыток давления со стороны определенных туркофобских и исламофобских сил, которые прикрываясь громкими лозунгами, пытаются навязать свои мнение и позицию.

Давление на Азербайджан бесперспективно и лишь будет отдалять его от единого Европейского дома, тем более, что те круги, которые пытаются использовать это давление, больше настроены не на расширение и укрепление влияния ЕС, а наоборот, занимаются саботажем и подрывают основы идей отцов-создателей единой Европы.

Визит в Грузию можно назвать не двусторонним, а скорее всего многосторонним, так как в Батуми, куда прибыл Ш. Мишель, состоялась конференция, с участием ЕС и государств, подписавших ассоциированные соглашения: Грузия, Молдова и Украина.

Все эти страны давно уже продекламировали желание стать полноправными членами ЕС. Однако, надежд на такое членство в обозримом будущем довольно мало, так как в очереди на членство уже стоят ряд балканских стран: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, каждая из которых имеет различные статусы в переговорном процессе с ЕС.

Встречи Ш. Мишеля с руководством Грузии показали, что желание стать полноправным членом ЕС является стратегической линией грузинского правительства. Партнерство Грузии с ЕС не только поможет переживающей не лучшие времена (в связи с пандемией коронавируса) грузинской экономике, но и будет способствовать общему налаживанию мира и стабильности в регионе.

Пярвин Мирзазаде