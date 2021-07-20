Евросоюз хочет стратегических отношений с Азербайджаном

Единственной страной на Южном Кавказе, способной к равноправному партнерству с ЕС, является Азербайджан. Для того, чтобы еще раз в этом убедиться, президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю достаточно было провести несколько часов в нашей стране, пообщаться с ее руководством и увидеть происходящее в ней своими глазами. В отличие от Еревана в Баку никто у европейцев ничего не просил, не уговаривал решать проблемы за него. Наоборот, Азербайджан сам предлагал Европе новые возможности, которые открыло завершение карабахского конфликта.

Азербайджан - это единственная страна региона, которой есть, что предложить Европе помимо своего географического положения. И это очень весомый аргумент, перевешивающий в конечном итоге самое оголтелое лоббирование недругов Баку. Азербайджану не нужна ничья помощь, он сам способен помогать другим, что не раз уже доказал. А выделение Армении пресловутых 2,6 миллиарда евро подвергается критике не из желания получить столько же, а из необходимости предупредить, что предоставление столь крупной суммы стране, в которой власти не желают добрососедства и думают о военном реванше, может способствовать созданию Ереваном новых возможностей для дестабилизации. Уклоняясь от признания территориальной целостности Азербайджана, Армения преследует далеко идущие цели, и несерьезно было бы думать, что в Европе об этом не знают.

В любом случае, во время визита господина Мишеля в Баку ему здесь напомнили либо рассказали о многих вещах, которые Европе следует не забывать.

Начнем с того, что внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Евросоюза составляет 9,5 миллиарда долларов, с Арменией у ЕС этот показатель намного отстает от объема выделенной на днях армянам помощи, едва превысив 1 миллиард долларов. В Азербайджане работают более 1700 европейских компаний, занятых в серьезных сегментах экономики. В Армении по причинам разрушенности экономики и управления более-менее действующими ее сегментами со стороны российских компаний, европейский бизнес развернуться не может, довольствуясь в основном IT-сферой. В более широком плане Армении абсолютно нечего предложить партнерам. По большому счету, это страна-балласт, который Европа тащит на себе, лишь исходя из конфессиональных соображений и благодаря активному проармянскому лоббингу.

Так что Армении, повторим, нечего предложить Европе кроме своего географического положения и готовности в любой момент подставить покровителей. Вспомним, с какой легкостью Серж Саргсян предал ЕС, неожиданно скакнув в ЕАЭС, и как целенаправленно сегодня Никол Пашинян предает интересы Москвы в регионе.

И уж совершенно недостижимым для Еревана является такой уровень сотрудничества, как обеспечение энергобезопасности стран Евросоюза, когда ты становишься реально нужным и полезным. Азербайджан же, проводя очень тонкую политику, делает в этом направлении один масштабный шаг за другим.

"Важная часть нашей повестки дня, безусловно, связана с энергетической безопасностью. И здесь мы можем отметить только крупные успехи, я бы сказал, исторические достижения, в частности, завершение проекта Южного газового коридора, сказал на пресс-конференции с Шарлем Мишелем Президент Ильхам Алиев. - В последний день прошлого года произошло событие, имеющее поистине историческое значение. Был сдан в эксплуатацию Трансадриатический трубопровод, являющийся последним, четвертым сегментом Южного газового коридора".

С 1 января по настоящее время из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза, в частности, Италию, Грецию и Болгарию, экспортировано более 3 миллиардов кубометров природного газа. Конечно, объем природного газа, экспортируемого на европейский рынок, будет расти, заверил глава Азербайджана, сделав упор на то, что ЮГК является именно проектом энергетической безопасности.

Пойдем дальше.

Даже обсуждая постконфликтное развитие региона, Азербайджан говорит о том, что может принести пользу многим, а не только себе одному. Заинтересовать партнеров исполнением лишь собственных желаний невозможно. Когда Пашинян жалуется на нежелание Баку открывать армянам дорогу в Россию, он не дает картины каких-то перспектив того, почему Евросоюз этот вопрос должен вообще интересовать. Между тем, азербайджанская сторона, говоря о коридоре в Нахчыван, раскрывает целую панораму будущих возможностей, из которых ее европейские партнеры смогут сделать соответствующие выводы. И не только европейские.

В Баку Президент Ильхам Алиев и европейский гость обсуждали вопрос коммуникаций. Как сказал азербайджанский лидер на пресс-конференции, как отражено в трехстороннем соглашении от 10 ноября, в регионе имеются новые возможности для открытия всех коммуникаций.

"Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю. Но, несмотря на это, нам удалось создать один из важных транспортных и логистических хабов в Евразии. Вместе с соседями мы добились завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Она была открыта в 2017 году и внесла большой вклад в транспортный коридор Восток-Запад. Одновременно мы вложили инвестиции в Азербайджане в создание транспортного коридора Север-Юг. Могу вам сказать, мне недавно сообщили, что через территорию Азербайджана уже доставлены первые грузы из Финляндии в Индию. Безусловно, объем грузов, перевозимых через Азербайджан как по транспортному коридору Восток-Запад, так и по транспортному коридору Север-Юг, будет расти, потому что мы наладили хорошие контакты на двустороннем уровне со всеми близкими соседями и странами региона. Кроме того, нам помогает политическая и экономическая стабильность в Азербайджане", - сказал азербайджанский лидер.

В Баку президент Евросовета узнал много интересного. Например, о планах по строительству на освобожденных территориях трех международных аэропортов. А с Алятским международным торговым портом - крупнейшим на Каспии - он познакомился лично. Думается, он был очень удивлен, узнав, что, несмотря на упрямство Армении, Азербайджан уже начал тянуть коммуникации к границе, восстанавливая существовавшие до конфликта магистрали. Это говорит об уверенности азербайджанской стороны в своей правоте и правомочности ее действий.

В экономическом партнерстве с Азербайджаном Европа, несомненно, очень заинтересована. Открытого интереса к укорочению маршрута Восток-Запад после открытия Зангезурского коридора не проявляется только лишь для того, чтобы не задеть и без того униженных армян. Когда же коридор заработает, интерес станет уже открытым. В целом, завершение конфликта сулит немалые преференции европейским партнерам Азербайджана. Так, в реализации проектов на деоккупированных территориях уже участвуют итальянские компании - второй по возможностям страны ЕС. Британцы будут строить солнечную электростанцию, идут переговоры с компаниями других стран. Многие проявляют интерес, прицениваясь к вопросу. Освобожденные территории и Азербайджан в целом - это хорошее место для вложения инвестиций. В стране надежная и благоприятная инвестиционная среда - не случайно в рейтинге Business Всемирного банка наша страна занимает 28-е место в мире по бизнес-среде.

Одним словом, Азербайджан предоставляет Европе широкое поле для взаимовыгодной деятельности. И ожидает от нее взвешенности в политических оценках новых реалий. Делая заявления в Ереване, Шарль Мишель наговорил много чего приятного армянскому уху. И соседи считали себя вправе ожидать, что, если еврочиновник с искренним сочувствием утирал слезки Пашиняну, то, приехав в Баку, он будет говорить то же самое и всем тут покажет как маленьких обижать.

О чем же говорил президент Евросовета в Баку? О стратегическом партнерстве ЕС и Азербайджана, о впечатлениях, вынесенных из краткого знакомства с портом Алят, посещения Главного наземного центра управления "Азеркосмос" и древнейшей в регионе шамахинской мечети Джума.

На пресс-конференции господин Мишель высоко оценил проведенный в Баку интенсивный и глубокий обмен мнениями о сути отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. "Это первый из обсужденных вопросов, потому что мы хотим придать нашим связям дополнительный, очередной импульс. Мы даже хотим придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном. Сегодня утром я ознакомился в Азербайджане с нацеленными на будущее проектами, связанными с инновациями, спутниками, а также инфраструктурными сферами. Ознакомился с работой по созданию новых возможностей в Бакинском порту, а также в региональном масштабе. Мы понимаем, что партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве. Именно в этом духе два признанных Европейским Союзом с точки зрения экономического развития приоритета - изменение климата и цифровая революция - должны лежать в основе начатых нами проектов", - сказал Шарль Мишель.

Стоит отметить и то, о чем он в Баку говорить не стал.

Не говорил он о статусе Карабаха, чего от него ожидала армянская сторона. Не стал он в Баку настаивать и на реанимации Минской группы. А ведь Пашинян так старался довести до Мишеля, что МГ ОБСЕ - это единственная правомочная в этих делах структура. Президент Евросовета согласно кивал, а на пресс-конференции в Баку заявил следующее: "Конечно, мы с уважением относимся к роли Минской группы. Однако это не должно восприниматься как невозможность обеспечения Европейским Союзом определенных знаний специалистов, опыта и идей, оказания им поддержки для определенного продвижения, чтобы добиться обеспечения большей стабильности, безопасности и установления устойчивого мира в регионе". Это можно понять так: ЕС вовсе не настаивает на возвращении в игру Минской группы, если Баку этого не хочет, а согласен участвовать в процессе экспертной помощью и подачей идей.

Президент Евросовета приехал в регион прозондировать обстановку и попробовать на вкус новые реалии. Думается, результатами обе стороны остались довольны.

Лейла Таривердиева