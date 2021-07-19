Европа, как и Москва слезам не верит

Что-то слишком уж часто Никол Пашинян стал упоминать Минскую группу. До второй карабахской войны он усиленно тормозил переговорный процесс, практически завел его в тупик. Еще совсем недавно, буквально месяц назад премьер Армении обвинял сопредседателей в "проазербайджанской позиции", а в последние дни распевает гимны посредникам в каждом абзаце каждого своего выступления.

Урегулирование карабахского конфликта, заявил он на пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в субботу, "возможно только путем переговоров под эгидой единственного формата с международным мандатом - Минской группы ОБСЕ". Армения, по его словам, готова возобновить переговорный процесс согласно пунктам заявления Минской группы от 13 апреля.

Напомним, что в указанном заявлении МГ ОБСЕ призывает к "окончательному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию на основе известных сторонам элементов и принципов". Эти принципы хорошо известны, вот только они были в силе на случай мирного урегулирования. После же войны, крови и потерь они не могут вернуться на повестку в "известном сторонам" виде. Но Пашинян надеется.

Ереван вообще сейчас полон надежд в рамках ожиданий от предстоящего визита президента Франции в Ереван и под впечатлением от всесторонней поддержки Парижа в вопросе пресловутого статуса, озвученного послом этой страны в РА. Бальзамом на душу, конечно же, стали и некоторые обороты главы Евросовета, но о них мы пока говорить не будем, потому что Шарль Мишель после Армении едет в Баку, и предварять развитие событий не стоит. В конечном счете от заезженных и тормозивших урегулирование конфликта четверть века постулатов в нынешних реалиях уже ничего не зависит. Они могут доставить лишь кратковременное удовлетворение армянской стороне.

Надо сказать, что премьер Армении не выглядел таким уж удовлетворенным. Войну его страна уже проиграла, а теперь неумолимо надвигается и полный разгром на дипломатическом фронте. Единственное спасение - это Минская группа ОБСЕ, проверенное и надежное прикрытие, которое он в свое время недооценил. И Никол постарался использовать визит Мишеля по полной.

Отметим, что визит Шарля Мишеля проходит на фоне усиления напряженности, провоцируемой армянской стороной. Армения усиленно раскачивает ситуацию, стараясь подтолкнуть Азербайджан на ответные действия. Не будем заниматься конспирологией, но позволим себе высказать догадку, что Ереван таким образом рассчитывает вовлечь в процесс внерегиональные силы, более лояльные к его шалостям, чем Москва. То, что азербайджанской стороне, занятой созидательной работой на освобожденных территориях, военная напряженность ни к чему, понятно, думается и в Евросовете. Тем не менее, Пашинян обвинил Баку в якобы намерении "начать новые военные столкновения" и мешать делимитации границы. А получил он эту информацию от "неофициальных источников", наверняка, подразумевая армянский сегмент социальных сетей, где в кого не ткни, попадешь в "информированный источник".

Тут хотелось бы заметить, что армянский премьер, по-видимому, очень внимательно слушал последнее выступление Президента Азербайджана, который, говоря о важности мирного договора, подчеркнул, что "по неофициальным каналам до нас доходят сведения о том, что Армения не готова к этому". Никол решил использовать тот же оборот, не понимая, что выглядит смешно, потому что за сказанным должно стоять реальное содержание. Руководители Армении всегда славились пустозвонством, а Пашинян даже превзошел в этом своих предшественников. Совершенно очевидно, кто провоцирует напряженность и кому нужна новая война. Нет, упаси бог, Армения не собирается воевать сама - неспособна, да и нечем, но рассчитывает, что в этот раз пребывавшие осенью в шоке союзники придут таки ей на помощь и вернут все к ситуации на 26 сентября 2020 года. При этом потеснят в регионе Россию и аннулируют документ от 10 ноября.

Так что, Пашиняну лучше поискать новые "неофициальные источники", более достоверные.

На встрече с Мишелем Никол пожаловался и на якобы нежелание Азербайджана открыть для Армении коммуникации. В частности, железную дорогу Армения-Грузия-Азербайджан-Россия. Ну, так, дорогой наш, это совершенно естественный результат упорства Армении в вопросе коридора в Нахчыван. В пункте 9-м трехстороннего заявления ничего не говорится о приоритете армянских интересов, все вопросы должны решаться единовременно. Пока Армения, лично он, Никол Пашинян заявляет, что никакого Зангезурского коридора не будет, дорога в Россию для армян тоже останется закрытой. И никто, ни господин Мишель, ни Москва, ни Европа, ни Америка не смогут повлиять на позицию Баку в этом вопросе. Трехсторонняя комиссия, как сообщал ранее вице-премьер самой же Армении, обсуждает открытие всех коммуникаций, имевшихся в советские времена. Если армяне в период оккупации разобрали на продажу железную дорогу в Нахчыван, это не значит, что ее как бы вообще никогда не было.

Сам Пашинян прекрасно осознает, что "открытие транспортных коммуникаций является для Армении одной из важных задач", но почему-то ничего не делает для приближения ее решения. Он не может не понимать, что жалобы и провокации только продлевают изоляцию Армении, переходящую уже в критическую стадию. А Европа, как и Москва, слезам не верит. Армяне за тридцать лет уже не раз получали тому доказательства.

Лейла Таривердиева