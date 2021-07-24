Ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи, это принципиальная позиция Азербайджана

Во время поездки в западные регионы Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии и закладке ряда важных социальных объектов. Параллельно глава государства ознакомился с инфраструктурой и другими существенными проектами. Каждый визит Президента Ильхама Алиева в регионы знаменуется вводом в эксплуатацию важных социальных объектов, открытием новых рабочих мест и реализацией инфраструктурных проектов. Глава государства также прокомментировал постконфликтную ситуацию в стране и коснулся социальных вопросов в регионах после 44-дневной войны.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат отметил, что в интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев затронул ряд важных моментов.

"Азербайджан расположен в стратегически важном регионе, в котором после Второй карабахской войны появилась новая реальность. Наша страна собственными силами восстановила свою территориальную целостность, которую признает все мировое сообщество. Карабахского конфликта, угрожающего миру в регионе на протяжении долгих лет, больше не существует. Страна-агрессор потерпела тяжелое поражение, сепаратизму нанесен сокрушительный удар.

Настало время обустраивания освобожденных территорий. Уже состоявшиеся обсуждения направлены на содействие миру, безопасности и благополучию народов региона. Потому что одним из важнейших признаков взаимного сотрудничества в регионе Южного Кавказа является мир и безопасность. Именно в условиях мира может быть создана основа благополучия стран и народов. В противном случае в регионе будет еще больше потрясений", - заявил он.

По словам парламентария, одной из важных тем в ходе интервью был так называемый "статус" и отношение международного сообщества к этому вопросу: "Президент Ильхам Алиев еще раз дал понять, что ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи. Вопрос "статуса" Карабаха отправлен на свалку истории и это принципиальная позиция азербайджанского руководства", - сообщил депутат.

Наш собеседник также подчеркнул важность благоустройства и прокладки коммуникаций на освобожденных территориях.

"Открытие Зангезурского коридора приведет к оживлению в регионе. Будет налажено прямое железнодорожное и автомобильное сообщение Нахчывана с материковой частью Азербайджана, а также Турции. Данный проект представляет важность и для Армении. Поскольку запуск Зангезурского коридора может стать глотком свежего воздуха для страны, отстраненной от всех региональных проектов по собственной вине из-за длительной оккупационной политики", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов