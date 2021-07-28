Мустафа Шентоп о деталях Бакинской декларации

Цель Бакинской декларации, подписанной председателями парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана по итогам их встречи - продолжение развития отношений между законодательными органами трех братских стран.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.

Шентоп отметил, что декларация направлена на развитие межпарламентского диалога, двустороннего и многостороннего сотрудничества, совместную работу над региональными и глобальными вопросами, представляющими взаимный интерес.

"Это сотрудничество продолжается, и, создав нынешний формат, мы определили для него рамки", - сказал Шентоп.