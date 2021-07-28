Утверждения о заявлении Мустафы Шентопа о создании совместной тюркской армии не соответствуют действительности

Утверждения о том, что якобы председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп заявил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пресс-конференции 28 июля в Баку, отвечая на вопрос "Могут ли Турция и Азербайджан создать совместную тюркскую армию?", Шентоп сказал: "Мы заключаем множество соглашений между Азербайджаном и Турцией. Среди них - соглашения, заключенные в сфере оборонной промышленности и военной помощи. В рамках этих соглашений ведется большая работа, в том числе совместные учения между двумя странами. Но наш основной девиз - это, как сказал Гейдар Алиев, "одна нация, два государства". В этом направлении ведется большая работа".

Председатель парламента не озвучивал мысль о возможности создания совместной тюркской армии.